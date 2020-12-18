«Батьківська Хата. Homestead»: українці Техасу презентують проєкт про красу української культури

Техаська неприбуткова організація «Українське Сан-Антоніо» (Ukrainian San Antonio) 24 грудня представить проєкт «Батьківська Хата. Homestead», присвячений українській культурі.

Про це повідомляється на сторінці організації в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«"Українське Сан-Антоніо" з гордістю презентує наш новий проєкт "Батьківська Хата. Homestead". Він представляє собою серію освітніх плакатів про українське життя кінця ХІХ – початку ХХ століть. Українці з діаспори та України взяли участь в проєкті та відтворили старовинний лад, вбравшись в автентичний український одяг на тлі традиційних українських осель. Проєкт стартує 24 грудня», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Батьківська Хата. Homestead» був анонсований у жовтні. Він покликаний донести до українців світу красу української культури й традицій, яскравий колорит українського села, особливості побуту, будови хат та ремесл пращурів.

В рамках ініціативи продемонструють народні строї різних етнографічних регіонів України кінця XIX - початку ХХ ст. разом з архітектурними формами та побутом відповідної територіі.

В проєкті взяли участь більше 30 представників з української діаспори та України.

Зйомки відбулися на території Національного музею народної архітектури та побуту України.

«Ми з великою гордістю долучаємося до місії людей, що працюють над популяризацією української культури у світі та серед самих українців», - зазначили організатори проєкту.

Фото: Ukrainian San Antonio/Фейсбук