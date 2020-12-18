«Батьківська Хата. Homestead»: українці Техасу презентують проєкт про красу української культури
Про це повідомляється на сторінці організації в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«"Українське Сан-Антоніо" з гордістю презентує наш новий проєкт "Батьківська Хата. Homestead". Він представляє собою серію освітніх плакатів про українське життя кінця ХІХ – початку ХХ століть. Українці з діаспори та України взяли участь в проєкті та відтворили старовинний лад, вбравшись в автентичний український одяг на тлі традиційних українських осель. Проєкт стартує 24 грудня», - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Батьківська Хата. Homestead» був анонсований у жовтні. Він покликаний донести до українців світу красу української культури й традицій, яскравий колорит українського села, особливості побуту, будови хат та ремесл пращурів.
В рамках ініціативи продемонструють народні строї різних етнографічних регіонів України кінця XIX - початку ХХ ст. разом з архітектурними формами та побутом відповідної територіі.
В проєкті взяли участь більше 30 представників з української діаспори та України.
Зйомки відбулися на території Національного музею народної архітектури та побуту України.
«Ми з великою гордістю долучаємося до місії людей, що працюють над популяризацією української культури у світі та серед самих українців», - зазначили організатори проєкту.
Фото: Ukrainian San Antonio/Фейсбук