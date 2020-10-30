Українці Техасу презентують проєкт "Батьківська Хата. Homestead"
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку організації у Фейсбуці.
"Ми з великою гордістю долучаємося до місії людей, що працюють над популяризацією украінськоі культури у світі та серед самих українців. Впродовж наступних місяців ми демонструватимемо громаді фотознімки моделей в народних строях різних етнографічних регіонів України кінця XIX-початку ХХ ст. разом з архітектурними формами та побутом відповідної території", - йдеться у повідомленні.
Проєкт покликаний донести до українців світу красу української культури та традицій, яскравий колорит українського села, особливості побуту, будови хат та ремесл прадідів.
Як зазначається, в даному освітньому заході вже прийняли участь більше 30-ти представників як украінськоі діаспори, так і материкової України.
Зйомки були проведені на території Національного музею народної архітектури та побуту України.
Фото: Ukrainian San Antonio/Facebook