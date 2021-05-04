У Польщі треба створити форум українських організацій – Скірка

У Польщі в недалекому майбутньому треба буде створити конгрес українських організацій, що дало б можливість врахувати інтереси різних груп українців, зокрема українців-автохтонів у Польщі та нової хвилі української міграції.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів нещодавно обраний новий голова Об'єднання українців у Польщі (ОУП) Мирослав Скірка.

“Зараз існує дисбаланс між правами української національної меншини, які від народження є громадянами Польщі, й новими економічними мігрантами, які не мають громадянства. Утім, мігранти живуть у цій країні, платять податки, тому повинні мати певні права і можливість їх відстоювати. Створення форуму давало б таку змогу”,- зазначив Скірка.

За його словами, спільне формування української спільноти у Польщі є "важливим завданням". Він підкреслив, що кроки назустріч у цьому напрямку зараз робить Українська греко-католицька церква у Польщі, яка значно розбудовує свою інфраструктуру, допомагає українцям.

“Це феноменальне явище, за яким поки що не встигають громадські організації. Наразі цей процес не підхопила православна церква в Польщі”,- констатував він.

Водночас він зауважив, що українці є різними, мають свої потреби, а тому не може бути єдиної української організації, яка відповіла б на всі запити українських мігрантів.