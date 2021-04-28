В Алжирі показали святкову телепрограму про кримськотатарську кухню

Посол України в Алжирі Максим Субх разом із представницею активу української громади Алжиру Ніною Олійник з нагоди Священного місяця Рамадан взяли участь у популярній телепередачі, присвяченій традиціям мусульман України та, зокрема, кримськотатарського народу.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в АНДР.

«Готували святкові кримськотатарські страви: шурпу, сарму, чебуреки, айран, пахлаву та розповідали про давні традиції мирного співіснування в Україні усіх релігій та культур», – розповіли в посольстві.

Нагадаємо, у березні у прямому ефірі алжирського телеканалу «Аль-Шурук» за участі посла України у програмі Coffee time понад півтори години все у студії було присвячене Україні.

Також в Алжирі у приміщенні благодійної асоціації Caritas за організаційного сприяння активу української громади країни й інформаційної підтримки посольства України в АНДР відбувся весінній ярмарок українських народних ремесел та дегустаційний салон традиційної української кухні.