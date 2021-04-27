У Німеччині розпочалася естафета Ювілейного прапора СУМ

Жовто-синій стяг з вишитою на ньому емблемою відзначення 75-ліття відновлення Спілки української молоді в діаспорі освятили в Катедральному соборі УГКЦ Мюнхена, після цього він вирушив до Бельгії.

Як передає Укрінформ, про це СУМ повідомила у Фейсбуці.

Фото: СУМ / Фейсбук

Зауважується, що загалом маршрут сумівської естафети єднання пролягає 12 країнами світу, де діють офіційні представництва Спілки Української Молоді. У листопаді естафета завершиться на найвищій вершині Українських Карпат – горі Говерла.

Фото: СУМ / Фейсбук

У СУМ нагадали, що саме у Мюнхені у квітні 1946 року було проголошення відновлення діяльності Спілки в еміграції.

Нагадаємо, у Німеччині при вході до мюнхенського Катедрального собору Української Греко-Католицької Церкви встановили пам’ятну дошку на честь 75-річчя відновлення діяльності Спілки української молоді в діаспорі.