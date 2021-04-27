У Мюнхені встановили пам’ятну дошку до річниці СУМ у діаспорі

У Німеччині при вході до мюнхенського Катедрального собору Української Греко-Католицької Церкви встановили пам’ятну дошку на честь 75-річчя відновлення діяльності Спілки української молоді в діаспорі.

Як передає Укрінформ, про це повідомило генеральне консульство України в Мюнхені.

Зауважується, що дошку виготовив український скульптор Ігор Семак (м.Калуш). На ній зображений покровитель СУМ святий архистратиг Михаїл, а також вміщено напис українською та німецькою мовами: «На знак шани основоположникам Спілки Української Молоді в діаспорі».

Фото: генеральне консульство України в Мюнхені

«У церемонії взяв участь генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко, який зачитав вітальне слово посла України в Німеччині Андрія Мельника та звернувся до присутніх із промовою. Генконсул привітав активістів СУМ з ювілеєм і закликав українські діаспорські організації до зміцнення єдності між собою, з українськими церквами за кордоном та Українською державою, а також побажав молодим членам СУМ не втрачати зв’язку з їх батьківщиною», – йдеться в повідомленні.

Фото: генеральне консульство України в Мюнхені

Крім того, з окремим відеопривітанням з нагоди ювілею спілки звернувся Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Бронзову меморіальну дошку освятили екзарх українців греко-католиків у Німеччині та Скандинавії владика Богдан Дзюрах та єпископ-емерит владика Петро Крик.

Фото: генеральне консульство України в Мюнхені

Нагадаємо, спілка української молоді в Діаспорі у рамках відзначення 75-ліття Спілки української молоді організувала естафету Ювілейного прапора СУМ.

З 75-літтям СУМ привітав Світовий конґрес українців.

Фото: генеральне консульство України в Мюнхені