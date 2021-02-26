СКУ підготував відеомандрівку країнами та місцями, де зупинялася Леся Українка

Світовий конґрес українців (СКУ) підготував до 150-річчя з дня народження Лесі Українки відеомандрівку країнами і місцями, де зупинялася видатна українська письменниця.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СКУ.

Зазначається, що маловідомими фактами про славетну українську письменницю поділилися українці Німеччини, Єгипту, Італії та Угорщини.

На відео також можна почути звучання Лесиних рядків італійською, німецькою, іспанською та англійською мовами.

У проєкті взяли участь член Екзекутивного комітету СКУ, голова Товариства української культури в Угорщині Ярослава Хуторяні; голова центральної спілки українців у Німеччині Людмила Млош; активна учасниця громади українців Єгипту Анна Ланк; оперна співачка, учасниця італійської Громадської організації «Україна плюс», членкиня СФУЖО Надія Карпова; учасниця «України плюс» і членкиня СФУЖО Надія Сулейманова.

«Леся Українка актуальна і в сьогоднішній час. Це – боротьба за Україну, за її майбутнє, за Європейське майбутнє. І в цьому нам, українцям, і в Україні і за кордоном потрібне єднання», – сказала Хуторяні.

У відеопроєкті зазначається, що подорожі дозволили Лесі Українці побувати в Болгарії, Німеччині, Австрії Швейцарії, Італії, Єгипті, бачити береги Греції та Малої Азії. Детальніше про відвідувані письменницею місця йдеться на відео:

У СКР висловили сподівання, що відвідувані Лесею Українкою місця з відео «Мандрівки з Лесею» після закінчення пандемії зможе відвідати кожен.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.

У діаспорі своєю чергою цю дату відзначають педагогічними, освітніми, творчими конкурсами та проєктами, які готували, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ та інших країнах, українські посольства тощо.

Фото: СКУ