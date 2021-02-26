Освітяни діаспори оголосили переможців конкурсу учнівської творчості «Лесин день»

Освітяни діаспори оголосили переможців конкурсу учнівської творчості «Лесин день»

Укрінформ
Спілка українських освітян діаспори (СУОД) оголосила переможців Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Лесин День» для учнів закордонних українських шкіл до 150-річчя з дня народження Лесі Українки, який об'єднав понад 200 учасників із 15 країн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці СУОД у Фейсбуці.

Зауважується, що інтрига зберігалася до останньої хвилини, адже в багатьох учасників сумарна різниця в балах була мінімальною.

«Це було гідне змагання однаково сильних творчих суперників. Оргкомітет не мав іншого виходу, як розділити перемогу в кількох випадках між двома учасниками. Завдяки наполегливим зусиллям учасників, учителів, батьків та журі наш конкурс став таким успішним!️», – ідеться в повідомленні оргкомітету конкурсу.

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Переможці конкурсу:

Привітання переможцям написав голова журі конкурсу Сергій Романов, доктор філологічних наук, директор Науково-дослідного інституту Лесі Українки Волинського національного університету.

«Щирі вітання учасникам і організаторам цього чудового дійства надсилаю із далекої Волині – рідного краю письменниці», – написав він.

Як повідомляв Укрінформ, творче змагання «Лесин день» для школярів віком від 6 до 17 років тривало з 7 жовтня 2020 по 25 лютого 2021 року.

Конкурс проводили в різних номінаціях та вікових категоріях. Зокрема, учасникам пропонувалося написати «Листа до Лесі», «Вітальну листівку для Лесі» або «Відеовітання для Лесі», створити щось у техніці образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, комп'ютерної графіки тощо.

Фото: germany.mfa.gov.ua

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