Освітяни діаспори оголосили переможців конкурсу учнівської творчості «Лесин день»

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) оголосила переможців Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Лесин День» для учнів закордонних українських шкіл до 150-річчя з дня народження Лесі Українки, який об'єднав понад 200 учасників із 15 країн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці СУОД у Фейсбуці.

Зауважується, що інтрига зберігалася до останньої хвилини, адже в багатьох учасників сумарна різниця в балах була мінімальною.

«Це було гідне змагання однаково сильних творчих суперників. Оргкомітет не мав іншого виходу, як розділити перемогу в кількох випадках між двома учасниками. Завдяки наполегливим зусиллям учасників, учителів, батьків та журі наш конкурс став таким успішним!️», – ідеться в повідомленні оргкомітету конкурсу.

Переможці конкурсу:

Привітання переможцям написав голова журі конкурсу Сергій Романов, доктор філологічних наук, директор Науково-дослідного інституту Лесі Українки Волинського національного університету.

«Щирі вітання учасникам і організаторам цього чудового дійства надсилаю із далекої Волині – рідного краю письменниці», – написав він.

Як повідомляв Укрінформ, творче змагання «Лесин день» для школярів віком від 6 до 17 років тривало з 7 жовтня 2020 по 25 лютого 2021 року.

Конкурс проводили в різних номінаціях та вікових категоріях. Зокрема, учасникам пропонувалося написати «Листа до Лесі», «Вітальну листівку для Лесі» або «Відеовітання для Лесі», створити щось у техніці образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, комп'ютерної графіки тощо.

Фото: germany.mfa.gov.ua