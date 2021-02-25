Україна та діаспора з 27 країн провели спільний онлайн-захід до ювілею Лесі Українки

З нагоди 150-річчя від дня народження поетеси, драматурга і громадської діячки, класика української літератури Лесі Українки відбувся освітній культурологічно-мистецький захід «Леся Українка: розширення горизонтів», який об’єднав українців з п’яти континентів і 28 країн.

Як передає Укрінформ, відеозапис заходу опублікувала в Ютубі керівник етносекції Товариства «Україна-Світ» Валерія Левківська.

Захід організувало Товариство зв'язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ»), Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) та Національний музей літератури України спільно з громадськими та освітніми закладами України та закордоння.

До заходу, крім України, долучилися українці з Австралії, Болгарії, Великобританії, Норвегії, Італії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Єгипті, Польщі, Румунії, ОАЕ, Франції, Японії, США, Канаді, Північній Македонії, Естонії, Хорватії, Словаччині, Угорщині, Туреччині, Нідерландах, Індії, Ізраїлю та Греції.

У рамках події відбулися читання поезії, виконання музичних творів на слова Лесі Українки, створення ілюстрацій до її творів, показ уривків з театральних вистав. Основними виконавцями були учні освітніх закладів з України та за її межами.

Привітали учасників: академік, директор Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, Голова Товариства «Україна-Світ» Микола Жулинський, Генеральний директор Національного музею літератури України Галина Сорока, від Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО), член Управи Олександра Фарима, начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко від Міністерства освіти і науки України.

Ефір проводили заступник директора Національного музею літератури України Раїса Сеннікова, перший заступник, Голова Секретаріату Товариства «Україна-Світ» Алла Кендзера та керівник етносекції Товариства «Україна-Світ», керівник Міжнародного освітнього культурологічно-мистецького проєкту «Обрядовий календар України» Валерія Левківська.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.

У діаспорі, своєю чергою, цю дату відзначать педагогічними, освітніми, творчими конкурсами та проєктами, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ та інших країнах, українські посольства тощо.