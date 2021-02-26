Оксана Маркарова: Розраховую на підтримку американських українців

Новий посол України у США Оксана Маркарова з нагоди свого призначення наголосила, що у своїй роботі розраховує на підтримку всіх американських українців та друзів України.

Про це йдеться в коментарі Маркарової для Голосу Америки, передає Укрінформ.

"У мене як у посла дуже багато ідей, як зробити нашу співпрацю ще цікавішою і результативнішою, і я розраховую на підтримку всіх американських українців та друзів України у цій справі", – повідомила вона.

Своєю чергою представники української громади у США, серед яких Нік Білогорський, Марта Фаріон, Любов Шипович та інші, висловили сподівання на плідну співпрацю задля двосторонніх відносин між Україною та Америкою.

Новопризначений посол також наголосила, що дуже важливою є підтримка Києва з боку американського уряду та обох партій у Конгресі.

"У нас спільні демократичні цінності та спільне прагнення зробити Україну сильною, захистити її від агресора, відновити її цілісність і підтримати трансформацію в сучасну інноваційну країну. Тому що економічно потужна демократична Україна, з сильними інституціями та справедливим правосуддям, член НАТО та ЄС - це не тільки мрія і вимога наших громадян, але й гарантія безпеки і розвитку всього чорноморського регіону і Європи", – зазначила вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки.