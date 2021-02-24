У Данії надійшли у продаж дві українські книжки

У Данії вийшли друком дитячі книжки творчої майстерні «Аґрафка» – «Я так бачу» та «Голосно, тихо, пошепки».

Про це передає Укрінформ з посиланням на сторінку майстерні у Фейсбуці.

У пізнавальних книжках, надрукованих данським видавництвом Forlæns, ідеться про принципи роботи зору та слуху. Вони створені українськими ілюстраторами Романою Романишин та Андрієм Лесівим, які у 2018 році отримали за ці два твори престижну премію Болоньї Рагацці (Bologna Ragazzi Award). Книжки данською мовою можна придбати на сайті видавництва.

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Фото: Forlaget Forlæns

В ексклюзивному коментарі виданню Читомо Андрій Лесів повідомив, що над перекладом обох книжок працював Йоганнес Вамберґ Андерсен.

Фото: Forlaget Forlæns

«Спеціально для данських видань ми вносили певні зміни в ілюстрації, як-от данська абетка жестової мови і Брайля та ще ряд інших локалізацій. З видавництвом Forlæns у нас склалися дуже добрі робочі і дружні стосунки, тож сподіваємося на подальшу співпрацю з ними і нові спільні проєкти», – зазначив Андрій.

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Фото: Forlaget Forlæns

Наразі презентація книжок для данських читачів відбулася в онлайн-форматі. Але засновники «Аґрафки» сподіваються, що після зняття всіх «коронавірусних» обмежень буде змога поїхати до Данії і повноцінно взяти участь в заходах щодо промоції видань.

Майстерня «Аґрафка» – творче об'єднання, дизайн-студія, заснована львівськими художниками Романою Романишин та Андрієм Лесівим, що працюють у сфері книжкового оформлення та ілюстрації, спеціалізуються на графіці, живописі, дизайні.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року український ПЕН оприлюднив перелік найкращих книжок 2020 року, до якого, зокрема, потрапила одна з книжок «Аґрафки».

Фото: Forlaget Forlæns