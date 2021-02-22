Українці Франції ініціюють випуск монети на вшанування Василя Сліпака

Українці Франції звертаються до Національного банку України з пропозицією випустити пам’ятну монети на вшанування загиблого на російсько-українській війні всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили в Об’єднанні українців Франції (ОУФ).

«Українці Франції дякують Національному банку України за постійну підтримку українських військових та звертаються з проханням увічнити ім’я Героя України, воїна Василя Сліпака (МІФа), соліста Паризької опери, який був добровольцем в АТО та загинув під час боїв на Світлодарській дузі в червні 2016 року», – йдеться у петиції.

Як нагадується, Василь Сліпак – кавалер ордена «За мужність», Герой України, кавалер ордена «Золота Зірка». Він був також одним з лідерів української громади Франції, членом Об’єднання українців Франції.

«Просимо випустити колекційну монету на честь Василя Сліпака до 29 червня 2021 року, коли світ визначатиме 5 років з дня загибелі великого українця», – заявили українці Франції.

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Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний «Міф».

Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Удруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку, але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.