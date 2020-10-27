Учням української школи у Варшаві показали фільм про Василя Сліпака

Учням першої загальноосвітньої української школи «Материнка» імені Дмитра Павличка у Варшаві показали стрічку, присвячену українському співаку і воїну, солісту Паризької опери Василю Сліпаку.

Про це повідомляється на сторінці школи у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні для учнів 8-11 класів в рамках кінофестивалю Ukraina Festiwal Filmowy відбувся спецпоказ стрічки «Міф» про Василя Сліпака. Організація заходу присвячена виховному процесі в рамках практичних занять з уроків етики (тема: вчинок-подвиг)", - йдеться у публікації.

Стрічка "Міф" — український документальний фільм 2018 року, який зняли режисери Леонід Кантер та Іван Ясній, розповідє про життя українця Василя Сліпака, Героя України, кавалера орденів «За мужність» І ст. та «Золота Зірка», всесвітньо відомого оперного співака, соліста Паризької національної опери, який покинув велику сцену, аби стати воїном і віддав життя, захищаючи Україну під час війни на Сході України.

У широкий український прокат стрічка вийшла 8 лютого 2018 року. Прем'єрний показ відбувся у київському кінотеатрі «Україна».

У 2018 році фільм брав участь у національному відборі, організованому Державним агентством України з питань кіно, на висування на найпрестижнішу нагороду в кінематографі США — «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

Фото: Школа "Материнка" ім. Д.Павличка Український навчальний заклад у Варшаві/Facebook