У Мельбурні в мистецькій галереї експонують скульптуру Олександра Архипенка

У Національній мистецькій галереї штату Вікторія (Австралія) (NGV) у Мельбурні до 18 квітня експонують унікальну скульптуру українсько-американського митця-кубіста Олександра Архипенка «Силует».

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю українській редакції австралійського радіо SBS розповіла директорка Українського музею Австралії, архітектор, малярка та мисткиня пані Маруся Яроцька.

«Я заохочую всіх відвідати другий поверх Національної галереї Вікторії, бо там до 18 квітня експонується унікальна скульптура. Це є скульптура нашого українського кубіста Олександра Архипенка», - зазначила вона.

Як повідомляється на сайті NGV, робота Архипенка експонується з нагоди виставки сучасного мистецтва «Triennial» у відділі «Міжнародна скульптура» на другому поверсі будівлі галереї.

Скульптура «Силует» була створена митцем у 1910 році в художньому напрямку «кубізм». Архипенко зобразив людське тіло у схематичних, об’ємних формах і лініях, наближених до повної абстракції, що було радикально на той час.

Олександр Архипенко "Силует" 1910. Фото: NGV

За словами Марусі Яроцької, скульптура унікальна тим, що «Архипенко переважно виготовляв свої скульптури у бронзі, але ця скульптура є посріблена… а він дуже мало що виробляв у сріблі».

Олександр Порфирович Архипенко (18 травня (30 травня) 1887, Київ - 25 лютого 1964, Нью-Йорк, США) — український та американський скульптор і художник, один із основоположників кубізму в скульптурі. Почесний член Об'єднання митців-українців в Америці (ОМУА) та дійсний член Американської Академії мистецтва і літератури.

Ім’я митця посідає гідне місце серед таких майстрів ХХ століття, як Матісс, Пікассо, Брак, Лєже, Малевич. Його роботи є в колекціях найвідоміших музеїв США та Європи. Більшу частину свого життя Архипенко прожив у США.

Фото: The National Gallery of Victoria; archipenko.org