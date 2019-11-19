Справжній Архіпенко: вдова геніального українського скульптора поділилася спогадами
Про митця, ім’я якого посідає гідне місце серед таких майстрів ХХ століття, як Матісс, Пікассо, Брак, Лєже, Малевич, розповіла дружина Френсис Архипенко-Ґрей, йдеться у сюжеті Голосу Америки.
Ім’я українського скульптора та художника Олександра Архипенка знане в усьому світі. Його роботи є в колекціях найвідоміших музеїв США та Європи. Більшу частину свого життя Архипенко прожив у США.
У штаті Нью-Йорк була його літня школа. У будинку, зведеному Архипенком власноруч, тепер - Фундація його імені. Нею керує вдова митця Френсис Архипенко-Ґрей, яка поділилася спогадами про життя із Архипенком і захопливу особистість скульптора.
Чудовий учитель, майстерний скульптор з проникливим поглядом, дуже вражаючий, розумна й цілісна людина, любитель працювати на землі – так про Олександра Архипенка розповідає його дружина Френсис. За її словами, митець завжди був у русі, ніколи не нудився й ніколи не припиняв учитися.
Наразі дружина художника із невеликою командою арт-знавців систематизує усі відомості про роботи Архипенка, його виставки, продажі, створює онлайн-каталоги скульптур митця. Каже, що хоче, аби спадок Архипенка цінували й поширювали, але також хоче вберегти його ім’я від підробок.
Як зазначається у сюжеті, діаспора завжди підтримувала Архипенка у складні часи, і він завжди був частиною української спільноти Нью-Йорка.
Олександр Порфирович Архипенко (18 травня (30 травня) 1887, Київ - 25 лютого 1964, Нью-Йорк, США) — український та американський скульптор і художник, один із основоположників кубізму в скульптурі. Почесний член Об'єднання митців-українців в Америці (ОМУА) та дійсний член Американської Академії мистецтва і літератури.
Фото: archipenko.org
Відео: Голос Америки