Справжній Архіпенко: вдова геніального українського скульптора поділилася спогадами

Олександр Архіпенко - український художник, один з основоположників кубізму, і скульптор, роботи якого перевернули світові уявлення початку XX століття про скульптуру.

Про митця, ім’я якого посідає гідне місце серед таких майстрів ХХ століття, як Матісс, Пікассо, Брак, Лєже, Малевич, розповіла дружина Френсис Архипенко-Ґрей, йдеться у сюжеті Голосу Америки.

Ім’я українського скульптора та художника Олександра Архипенка знане в усьому світі. Його роботи є в колекціях найвідоміших музеїв США та Європи. Більшу частину свого життя Архипенко прожив у США.

У штаті Нью-Йорк була його літня школа. У будинку, зведеному Архипенком власноруч, тепер - Фундація його імені. Нею керує вдова митця Френсис Архипенко-Ґрей, яка поділилася спогадами про життя із Архипенком і захопливу особистість скульптора.

Чудовий учитель, майстерний скульптор з проникливим поглядом, дуже вражаючий, розумна й цілісна людина, любитель працювати на землі – так про Олександра Архипенка розповідає його дружина Френсис. За її словами, митець завжди був у русі, ніколи не нудився й ніколи не припиняв учитися.

Наразі дружина художника із невеликою командою арт-знавців систематизує усі відомості про роботи Архипенка, його виставки, продажі, створює онлайн-каталоги скульптур митця. Каже, що хоче, аби спадок Архипенка цінували й поширювали, але також хоче вберегти його ім’я від підробок.

Як зазначається у сюжеті, діаспора завжди підтримувала Архипенка у складні часи, і він завжди був частиною української спільноти Нью-Йорка.

Олександр Порфирович Архипенко (18 травня (30 травня) 1887, Київ - 25 лютого 1964, Нью-Йорк, США) — український та американський скульптор і художник, один із основоположників кубізму в скульптурі. Почесний член Об'єднання митців-українців в Америці (ОМУА) та дійсний член Американської Академії мистецтва і літератури.

Фото: archipenko.org

Відео: Голос Америки