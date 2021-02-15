ХІV Міжнародна школа україністики «Крок до України» завершила роботу

ХІV Міжнародна школа україністики «Крок до України» від Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка», завершила свою роботу, а її учасники отримали сертифікати.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Крок до України - МІОК, передає Укрінформ.

Нагадується, що цьогоріч школа, на запит охочих, вперше пройшла взимку – в період з 25 січня по 7 лютого.

«Два тижні студенти навчалися за оригінальними авторськими методиками, отримували максимум інформації за мінімум часу, практикували мову на щоденних розмовних практиках з носіями мови, під час зустрічей з відомими сучасниками, отримували досвід публічних виступів українською, створювали середовище, в якому навіть після закінчення школи можна практикувати мову», - йдеться у дописі.

Цього разу учасниками школи україністики стали студенти з Бразилії, Німеччини, Казахстану, Китаю та Сербії. Слухачі школи навчалися у чотирьох групах, відповідно до рівня володіння мовою (А1, А2, В1, В2) та обирали зручний для себе графік навчання, зазначається на сайті МІОК.

Викладачами школи були наукові співробітники МІОК, доктори філософії, автори підручників та посібників з української мови як іноземної, статей з методики викладання УМІ.

Студенти прослухали двотижневий інтенсивний курс з української мови як іноземної, у програмі якого: щоденні заняття з української мови, щоденна розмовна практика, дискусійні клуби вихідного дня за участю відомих особистостей (для групи В1-В2), розмовні клуби на актуальні теми (для групи А1-А2). Для слухачів школи була створена віртуальна україномовна платформа для спілкування українською із викладачами та усіма студентами школи під час та після завершення школи. На закритті учасники школи отримали сертифікати про проходження навчального курсу.

Цьогоріч гостями дискусійних клубів були експерти з мистецтва, медицини та політики.

«Завершилася ХІV Міжнародна школа україністики «Крок до України», але вона не єдина у 2021 році. Стартує підготовка до ювілейної – ХV школи, яка відбудеться влітку 19 липня – 1 серпня 2021 року. Ласкаво просимо!», - запросили в МІОК.

У свою чергу, студенти, які взяли участь у програмі, залишили схвальні відгуки про школу україністики.

«Мені було дуже приємно знову відвідувати школу. Я навчився багато чому. У моєму випадку, коли я маю знання старої мови, яку вивчив тут, вдома у Бразилії, розмовна практика дуже важлива, щоб зрозуміти помилки та оновити свій словниковий запас. Дякую всім за співпрацю та терпіння. Сподіваюся, що пандемія скоро закінчиться і ми зможемо особисто зустрітися в Україні або в Бразилії найближчим часом», - зазначив Августіньо Пашко з Бразилії.

Тетяна Головчук з Казахстану відзначила високий професіоналізм викладачів і планує приєднатися до літньої школи «Крок до України».

Слухач курсу з Сербії Олексій Віславський зазначив, що програма школи була чудовою, зорієнтованою на потреби студента і дуже насиченою. «Просто 10 з 10! Викладачів також оцінив би на 10 з 10!», - зауважив Віславський. Йому також дуже сподобалися викладачі, планування школи, програма занять, яка була «добре сформована, структурована та відповідала моїм потребам».

«Якби у мене в майбутньому виникло бажання продовжити навчання, то звертався б саме сюди. Чудова робота!», - резюмував студент.

Як повідомляв Укрінформ, ХІV Міжнародна школа україністики «Крок до України» від Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» вперше проходила взимку і онлайн.

У липні 2020 року завершила роботу ХІІІ Міжнародна літня школа україністики МІОК «Крок до України». Відбулося вручення сертифікатів 20 слухачам з Аргентини, Бразилії, Німеччини, Іспанії, Польщі, Росії та Румунії.

Зазначається, що школа вперше пройшла в режимі онлайн. Новими були також форма, засоби, програма, методика, країни учасників та багато іншого.

Фото: Крок до України - МІОК