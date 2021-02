В Едмонтоні демонструють ляльки-мотанки і картини від українських майстринь Канади

Виставка Material Fables ляльок-мотанок від Олени Шарабун та картин і робіт у змішаній техниці від Світлани Кравчук триває в Едмонтоні.

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, експозиція Material Fables «сплітає та пов’язує історію сакрального, досвід жіночих, особистих та культурних впливів із різноманітністю органічних та комерційних матеріалів, використаних для створення цієї мультимедійної виставки Олени Шарабун та Світлани Кравчук».

Організатором є Альбертська рада українського мистецтва (ACUA).

Експозиція відкрилася 5 лютого і триватиме до 27 лютого. Її можна відвідати особисто (за адресою: ACUA Gallery & Artisan Boutique - 9534 87 St Edmonton) і онлайн.

Як розповідається, Шарабун вважає себе мисткинею по волокнах і насолоджується роботою з нитками і тканинами. Вона вже тривалий час вишиває блузи, рушники, картини та багато іншого, захоплюється квілтингом – створенням нових речей із клаптиків тканини.

Разом з митцями ACUA вона вивчає нові способи використання ниток і тканин. Вона, зокрема, працює із вишивками, використовуючи їх для створення нових виробів.

Світлана Кравчук є багатопрофільною мисткинею родом з українського міста Боярка. Вона вже 5 років живе в Едмонтоні. Має два ступені бакалавра Торонтського університету – з образотворчого мистецтва та книжної справи і медіа. Виставки її творів проходять в Україні, Канаді, країнах Близького Сходу.

У своїх роботах мисткиня аналізує концепції переміщення, народну традицію, а також індивідуальні та соціальні травми.

Кравчук, зокрема, створювала відеоряд для відомого танцювального спектаклю Ancestor's and Elders, прем'єра якого відбулася в Alberta Jubilee Auditorium в Едмонтоні. Брала участь у створенні інтерактивної книги FABLE ME: Love Poems with Echo in the Spirit, яка продається у книгарнях Едмонтона і онлайн.

Наразі мисткиня працює над новою серією творів, створених випалюванням на деревині, які досліджують лінгвістику, фольклор та природу на основі українських назв дванадцяти місяців року.

У відеоролику про виставку (англійською) представлені, зокрема, інтерв'ю з мисткинями та погляд на їхню творчість.

Фото, відео: ACUA Alberta Council for the Ukrainian Arts