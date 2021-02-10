У Канаді відкриється виставка «Переплетені долі», присвячена українській вишивці

В Едмонтоні готують до відкриття виставку української вишивки та текстилю «Переплетені долі 2021» (Threads that Connect 2021), яка стартує 14 лютого і стане частиною багатомісячного проєкту.

Про це повідомляється на сторінці організатора заходу - Альбертської ради українського мистецтва (ACUA) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Завітайте до нас онлайн за адресою: acuarts.ca або особисто в галерею ACUA, щоб ознайомитися з цією експозицією культури, моди та мистецтва, що розпочнеться 14 лютого», - запросили організатори.

Кураторкою виставки є відома українська канадська мисткиня Лариса Цимбалюк-Челядин. Вона розповість, як нитки пов’язують нас з нашим минулим, нашими родинами, громадами.

Як зазначається, виставка триватиме до 20 березня і стане одним із заходів в рамках однойменного проєкту «Переплетені долі 2021», що триватиме майже рік.

«ACUA та @MUURDC (Український центр засобів і розвитку (The Ukrainian Resource and Development Centre) в Університеті Гранта МакЕвана (MUURDC) в Едмонтоні, Канада – ред.) з гордістю представляють «Переплетені долі 2021» - свято української вишивки та текстилю тривалістю в рік. З лютого по вересень приєднуйтесь до нас у святкуванні української вишивки через виставки, лекції, майстер-класи, екскурсії та демонстрації одягу. Протягом року ми розглядатимемо історичні, ретро та сучасні стилі української моди, вишивки й ткацтва», - йдеться у дописі.

Як зазначається, виставка «Переплетені долі» натхнена спадщиною складної та вишуканої української вишивки й ткацтва, створеної майстрами з України та діаспори.

«Вишивка й ткацтво - синонім української культурної самобутності. Постільна білизна, гобелен та одяг - це нитки, які пов’язують нас із минулим, сім’ями та громадою. І саме вони створили глобальну мережу, яка пов’язує нащадків з їх батьківщиною», - зауважується на Фейсбук-сторінці MUURDC.

Експозиція приділяє особливу увагу моди, історії костюму та ролі, яку вони відіграють у збереженні народного мистецтва та сприянні підтримці української ідентичності під глобальних змін, імміграції, переїздів тощо.

Фото: Укрінформ, ACUA Alberta Council for the Ukrainian Arts, Larisa Sembaliuk Cheladyn