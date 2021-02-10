Музей української діаспори презентує захід з циклу «Артисти діаспори. Згадати й відтворити»

Лекція-презентація та перформанс, присвячені відомій танцівниці й актрисі Іді Рубінштейн, відбудуться 13 лютого в Музеї української діаспори.

Про це повідомляється на сторінці музею в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, захід стане першим в 2021 році з циклу «Артисти діаспори. Згадати й відтворити».

«На події проєкту «Артисти діаспори. Згадати й відтворити» ми розповімо багато цікавинок з мистецького життя самої актриси й танцівниці Іди Рубінштейн на фоні не менш захопливої мистецької епохи того часу. Крім цього, Ви зможете побачити перформанс з уривків її ролей у виконанні танцівниці Діани Гебре та долучитися до обговорення побаченого за гарячим напоєм у просторі мистецької виставки «Вітер. Гайдамака. Кущ. МіСт»», - зазначили в музеї.

Кількість учасників обмежена: до 10 чоловік. Захід передбачає дотримання карантинних норм: наявність захисної маски та соціальну дистанцію.

Подія за посиланням: https://www.facebook.com/events/343216070059211.

Реєстрація тут: forms.gle/9R1YxbrRRkoQSAhL8.

Як розповідається, Іда Рубінштейн (21 вересня (3 жовтня) 1883, Харків - 20 вересень 1960 Ванс, Франція) – танцівниця та актриса. Навчалася у Санкт-Петербурзі, виступала у Російських сезонах Дягілєва (1909-1911), згодом у власній антерпризі у Парижі. У 1928 році заснувала свою балетну трупу. Її ролі: Саломея, Клеопатра, Зибеїда, Жанна д.Арк та ін. Працювала з Броніславою Ніжинською, М.Фокіним, К.Йоссі, А. Бенуа. Під час другої Світової війни відкрила шпиталь для поранених, а після 1944 р. працювала деякий час перекладачкою в ООН.

Величну і вільну, її брали в балетну трупу без професійної освіти, а вистави з її участю забороняла церква; спеціально для неї І.Стравінський написав балет «Поцілунок феї», а Морис Равель – відоме усьому балетному світові «Болеро» із хореографією Броніслави Ніжинської.

Вона була невимовно багата, непристойно відверта і блискуче освічена. Виконавиці ролі Саломеї і Клеопатри щастило мати поруч багатих чоловіків, і у 1928 році вона створила власну трупу у Парижі й несподівано склала конкуренцію трупі Дягілєва. Народжена у Харкові, Іда Рубінштейн мала шалений успіх у молодості по всій Європі й свідомо влаштувала собі тиху самотню старість на півдні Франції.

Про Іду Рубінштейн Укрінформ розповідав у серії публікацій мультимедійного циклового проєкту "КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ".

Фото: Укрінформ, Музей української діаспори