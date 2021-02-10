У Спілці української молоді хочуть створити нову крайову управу СУМ у Польщі

У Польщі організували ініціативну групу для створення Нової крайової управи Спілки української молоді (СУМ) у цій країні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив один з учасників групи Євгеній Моїсеєнко.

«За погодженням зі Світовою Управою СУМ ми заснували ініціативну групу для створення нової Крайової управи СУМ в Польщі. На жаль, ми не можемо відновити нашу діяльність в силу певних обставин, тому будемо працювати на благо дітей України у новому, кращому форматі», - зазначив Моїсеєнко.

Він пояснив, що під новим форматом мається на увазі те, що «ми пристосовуємось до нових можливостей, проводимо онлайн зустрічі та семінари, використовуємо сучасні технології та поєднуємо їх з нашою історичною спадщиною».

Моїсеєнко зауважив, що серед перешкод певною мірою є деяка упередженість щодо окремих моментів зі спільної історії.

Активіст також наголосив на важливості інформаційної підтримки з боку державних установ, зокрема, українського МЗС та дипломатичних установ.

Як повідомлялося на сайті СУМ, 2 лютого з ініціативи та за участі представника Референтури зовнішнього розвитку СУМ та сумівців, які зараз живуть і працюють на теренах Польщі, пройшла зустріч з метою обговорення перспектив створення в Польщі «організаційних клітин» Спілки української молоді.

«І хоч Мар’яна Кріль, Олена Сільчук, Олена Демидась, Євгеній Моїсеєнко є вихідцями з різних осередків СУМ в Україні та мешкають в різних польський містах – їх усіх єднає прагнення спільної праці», - зазначалося в повідомленні.

«Віримо, що добра справа має добрий початок і дасть гарні плоди!», – зазначив координатор зустрічі, Референт зовнішнього розвитку СУМ Андрій Несмачний.

Як повідомлялося, в 2021 році виповнюється 75-ліття відновлення СУМ в діаспорі. Саме в 1946 році, після тривалої перерви було відновлено діяльність СУМ в місцях масового скупчення українців поза Україною – в таборах DP в Німеччині, а згодом й по цілому світу.

За 75-років праці в еміграції Спілка виросла в потужну організацію, яка діє в 12 країнах світу й об’єднує багатотисячне членство різного віку, зазначили в СУМ.

Як повідомлялося, Верховна Рада України внесла 75-ліття відновлення СУМ в Діаспорі до переліку дат і ювілеїв, які відзначатимуться цього року на державному рівні. Постанову прийнято в грудні 2020.

Як відомо, Спілка української молоді — громадська організація, яка об'єднує українську молодь на добровільних засадах та виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

Заснована в Києві 1925 року. Відновила свою діяльність у діаспорі після Другої світової війни, а згодом повернулася і до свого місця заснування в Україну.

Сьогодні СУМ — це багатотисячне членство, яке діє в Україні та українській діаспорі Австралії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, США тощо.

Організація працює для того, щоб молоді українці з різних країн могли спілкуватися між собою, допомагати одне одному в духовній, розумовій, соціальній, культурній, освітній і фізичній сферах, зростати в дусі патріотизму і любові до України.