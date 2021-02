У Канаді презентують дослідження про українських жінок в концтаборі Равенсбрюк

Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (UCRDC) та Наукове товариство ім. Шевченка у Канаді представлять 28 лютого дослідження про українських жінок - жертв концтабору Равенсбрюк.

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Презентація проєкту «Жінки Равенсбрюку: дослідження українських жертв концтабору Равенсбрюк» (WOMEN of RAVENSBRÜCK: Tracing and Documenting Ukrainian Victims of the RAVENSBRÜCK Concentration Camp) відбудеться в Zoom, початок о 14:00 EST.

Приєднатись до онлайн-заходу можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/88123983117.

«У часи Другої світової війни близько 130 тис. жінок 30 різних національностей були ув'язнені в концтаборі Равенсбрюк. 90 тисяч з них вже не повернулися звідти. За підрахунками, 8 тисяч жінок у концтаборі були з України», - йдеться в розміщеному в дописі буклеті.

Дослідження представить Калина Безхлібник-Батлер з UCRDC за участі нащадків жертв Равенсбрюку.

Равенсбрюк, знаний ще як Жіноче Пекло — концентраційний табір, розташований біля однойменного села в місцевості Мекленбург, Північно-Східна Німеччина, кілометрів за 80 на північ від Берліна. Найбільший жіночий концтабір в НІмеччині.

Був заснований на початку війни в 1939 році, складався з головного та допоміжного таборів. Головний табір містив лише жінок: Серед ув'язнених були і військовополонені, як, наприклад, радянські медсестри Червоного Хреста, захоплені на полі бою, але більшість — цивільні.

Був офіційно закритий 30 квітня 1945 року.

Фото: Wikipedia, UCRDC - Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre