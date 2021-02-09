Рідна школа в Будапешті проведе «Конкурс талантів»

Рідна школа при Українському центрі Кардинала Гузара в Будапешті оголосила про підготовку до традиційного «Конкурсу талантів» 2020-2021 рр., в якому юні українці продемонструють свої здобутки за рік навчання.

Про це повідомляється на сторінці Українського центру Кардинала Гузара в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зауважується, творче змагання, яким у школі завершиться навчальний рік, пропонує широкий вибір можливостей для кожного з учнів.

У рамках конкурсу дітям у різних номінаціях, зокрема, пропонується продемонструвати свої знання української мови, майстерність декламування віршованих чи прозових творів української літератури або представити власні твори (вірші, пісні, казки, оповідання тощо).

Діти можуть також спробувати себе у дослідницьких проєктах з історії України, біології, зоології, предмету «Я у світі»; презентувати свої вокально-хореографічні здібності та володіння грою на музичних інструментах або аоказати художню майстерність, підготувавши мінівиставку своїх робіт.

Одна з номінацій конкурсу пропонує стоврити мініфільм з діалогом українською мовою «Розмовляю українською. І це круто!».

Можна вибрати декілька номінацій, в яких представити свої роботи і досягнення за весь рік у Рідній школі. «Чим більше номінацій, в яких учень представляє себе і свій рівень знань, тим більше можливостей на Ярмарку подарунків», - зауважується в дописі.

Як зазначається, Рідна школа діє при Українському центрі Кардинала Гузара в Будапешті. Навчальна програма є авторською і передбачена для учнів 1-11 класів. Навчання проходить по суботах.

Викладаються такі предмети: українська мова і література, історія України, основи християнської віри, «Я досліджую світ» і «Я у світі», основи здоров’я, українське прикладне мистецтво, вокал, хореографія, скаути.

Фото: Український Центр Кардинала Гузара в Угорщині (з архіву)