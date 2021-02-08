Українці Італії надіслали черговий вантаж гумдопомоги в Україну

До України 7 лютого відправився черговий вантаж гуманітарної допомоги від Оргкомітету Євромайдану Рим та Конгресу українців в Італії.

Про це відзвітував волонтер з Рима Юрій Янчишин на сторінці Оргкомітету Євромайдану Рим в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, у рамках щонедільної відправки гуманітарного вантажу до України було надіслано 25 одиниць вантажу. А саме: холодильники, мікрохвильова піч, газова плита, обігрівачі, подушки, матрац, ліхтарі, медичні товари тощо.

Допомогу отримують, зокрема, БО «БФ Миротворці України» в Києві, Вишгороді; Охтирський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, м. Охтирка, Сумська обл.; ГО «Львівська волонтерська КУХНЯ» м.Львів; ГО «Самбірський Автомайдан» м.Самбір»; волонтери з міст Рівне, Чортків тощо.

Янчишин висловив подяку за співпрацю та допомогу всім, хто долучився д збору та доставки допомоги в Україну.

Фото: Юрій Янчишин