Українці Італії надіслали черговий вантаж гумдопомоги в Україну
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Укрінформ
До України 7 лютого відправився черговий вантаж гуманітарної допомоги від Оргкомітету Євромайдану Рим та Конгресу українців в Італії.
Про це відзвітував волонтер з Рима Юрій Янчишин на сторінці Оргкомітету Євромайдану Рим в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначається, у рамках щонедільної відправки гуманітарного вантажу до України було надіслано 25 одиниць вантажу. А саме: холодильники, мікрохвильова піч, газова плита, обігрівачі, подушки, матрац, ліхтарі, медичні товари тощо.
Янчишин висловив подяку за співпрацю та допомогу всім, хто долучився д збору та доставки допомоги в Україну.
Фото: Юрій Янчишин