У Римі відбувся ювілейний концерт «Прощання з колядою»

В італійській столиці в неділю відбувся 10 концерт «Прощання з колядою», який щороку організовує хор Української парафії святих мучеників Сергія і Вакха та Жировицької ікони Пресвятої Богородиці в Римі.

Цьогоріч захід уперше пройшов онлайн, повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку парафії Українська парафії в Римі.

Захід відбувся у віртуальному форматі з огляду на ситуацію з COVID-19 в Італії та неможливість проводити масові заходи за фізичної присутності великої кількості людей. У попередні роки, нагадали в парафії, на щорічні парафіяльні концерти «Прощання з колядою» приходило близько пів тисячі глядачів.

У рамках концертної програми діти різного віку співали колядки, пісні на різдвяну тематику та декламували різдвяну поезію та віншування. У виконанні жіночого квартету під диригуванням Галини Громик звучали унікальні колядки та різдвяні пісні.

Під час виконання деяких композицій акомпанувала грою на флейті француженка Бланш Лакост (Blanche Lacoste), яка вже кілька років поспіль бере участь в концерті «Прощання з колядою» в Українській парафії святих мучеників Сергія і Вакха та Жировицької ікони Пресвятої Богородиці в Римі.

Концерт хору під керівництвом Галини Громик транслювався на Фейсбук-сторінці та Ютуб-каналі Української парафії святих мучеників Сергія і Вакха та Жировицької ікони Пресвятої Богородиці в Римі.

Душпастирі парафії та вся парафіяльна спільнота висловили велику вдячність усім учасникам концерту: дітям та їхнім батькам, які доклали багато зусиль для того, щоб юні виконавці належно приготувалися до виступу. У парафії подякували дорослим артистам – Марті Чусі, Оксані Іванюк, Ользі Гудь. Особливу вдячність висловлено Галині Громик, яка доклала величезних зусиль до підготовки ювілейного концерту на високому та професійному рівні.

Фото: Oksana Ivaniuk, Українська парафія у Римі / Parrocchia ucraina a Roma

Відео: Українська парафія у Римі