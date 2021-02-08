Конкурс «Видатні українці» вчетверте відбувся в Українській школі в Стокгольмі

Цікаві факти про знаних українців розповіли учасники конкурсу «Видатні українці», який четвертий рік поспіль пройшов в Українській школі м. Стокгольм.

Як передає Укрінформ, пор це повідомляє посольство України в Швеції в Фейсбуці.

«Чи ви знали, що український конструктор Сергій Корольов міг би отримати Нобелівську премію, якщо би у 1957 році радянська влада не відмовилась повідомити Нобелівському комітету справжнє прізвище конструктора? А той факт, що Іван Айвазовський народився в Феодосії (Крим)? І що Юрій Кондратюк і Олександр Шаргей - це одна й та сама особа? Про це і про багато інших цікавих фактів про видатних українців сьогодні розповідали учні середньої та старшої груп Української школи в м. Стокгольм в рамках конкурсу «Відомі українці», який проводиться вже 4-ий рік поспіль», - зазначається в дописі.

Діти, зокрема, поділилися своїми презентаціями про княгиню Ольгу, Івана Франка, Миколу Леонтовича, Івана Айвазовського, Сергія Корольова, Юрія Кондратюка, Агатангела Кримського, Івана Пулія, Івана Марчука, Марійку Підгірянку(Марію Ленерт), Василя Ігнатенка, Віталія Кличка, Дмитра Підручного, Дмитра Кривенка, Василя Іванчука.

Переможцями, за рішенням журі, стали Олександр Дук, Соломія Трускавецька та Вадим Гуд.

В посольстві привітали учасників та побажали подальших успіхів та перемог.

Крім того, в дипустанові подякували директорці Української школи м. Стокгольм Наталі Войтюк, вчителям, представникам молодіжної скаутської організації ПЛАСТ в Швеції та Данії за організацію заходу, батькам і дітям за участь.

Серед членів журі конкурсу була, зокрема, викладачка в українській школі «Еллісів» в Осло Ніна Хаген. Вона роповіла, що цьогоріч творче змагання про українців, «яких визнав увесь світ, які змінили хід історії, чиї досягнення дивують і вражають», вперше проходило онлайн.

«Учні згадали відомих українців, що своїми досягненнями прославили рідну землю. Це шалено круто!», - поділилася Хаген в Фейсбуці. Вона висловила переконання, що «такий позитивний досвід має бути поширений і в багатьох інших країнах світу, в яких мешкають українці».

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції