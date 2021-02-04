Українські канадці вітають визнання «Російського імперського руху» терористичною організацією

Президентка Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій назвала правильним і важливим кроком внесення «Російського імперського руху» до переліку терористичних організацій у Канаді.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Екстремістські терористичні організації на кшталт “Російського імперського руху”, а також уряди, які дають їм прихисток, є відвертою загрозою безпеці світу. Внесення “Російського імперського руху” до переліку терористичних організацій - важливий крок у підтриманні безпеки канадців», - сказала Хичій.

Вона додала, що КУК «вітає це рішення та закликає уряд Канади розслідувати можливі зв’язки “Російського імперського руху” із владою РФ».

Як зауважили в Конгресі українців Канади, «достовірні джерела викрили залучення “Російського імперського руху” до російського військового вторгнення до України, як у Криму, так і на сході країни».

Окрім того, цей рух пов’язаний із сумнозвісним Ігорем «Гіркіним» Стрєлковим, якого нідерландська прокуратура обвинувачує у збитті літака рейсу МН 17.

Як повідомляв Укрінформ, Канада у середу внесла «Російський імперський рух» та 12 інших організацій до переліку терористичних. Цей крок зробив таким, що підлягає кримінальному покаранню, надання цим організаціям підтримки, полегшив видалення їх онлайн контенту та дозволив фінансовим інституціям заморожувати їхні активи.