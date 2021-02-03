Товариство Українсько-Кіпрської дружби запрошує до українських осередків

В Асоціації «Товариство Українсько-Кіпрської дружби» розповіли про місцеві українські освітні, творчі та скаутські осередки, до яких запрошують юних українців Кіпру.

Про це повідомляється на сторінці асоціації в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Одним з основних пріоритетів діяльності нашого Товариства є не тільки об’єднання українців на Кіпрі, а й можливість вивчення, збереження та популяризація української культури, традицій, історичної пам’яті майбутніми поколіннями українців, які проживатимуть на Кіпрі та долучатимуться до загальносвітової української спільноти», - зазначили в Товаристві Українсько-Кіпрської дружби.

Як повідомляється, наразі при асоціації діють кілька осередків.

По-перше, це суботня українська школа в м.Нікосія. Тут пропонують щотижневі тематичні заняття для змішаної вікової групи, які присвячені основам українознавтва та забезпечення україномовного середовища для дітей.

По-друге, це Пласт Кіпру - Plast Cyprus. «Регулярні заняття (сходини) для новаків (група дітей 6-11 років) та юнаків (група 12-17 років) відбуваються за програмою українських скаутів Пласту та сприяють всебічному розвитку дітей і підлітків. Крім основних занять програма включає суспільно-корисні заходи, мандрівки та табори», - зазначається в дописі.

По-третє, Українська творча студія на Кіпрі, яка пропонує спеціалізовані творчі заняття та тематичні майстер-класи з індивідуальним підходом. Їхньою метою є занурення в образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, розвиток українських талантів на Кіпрі, підготовка до участі в різноманітних суспільних та мистецьких проєктах та конкурсах.

Детально ознайомитися з діяльністю зазначених осередків можна, відвідавши відповідні сторінки в Фейсбуці.

Всіх зацікавлених батьків запрошують в загальну групу «Українська школа та гурток на Кіпрі» (www.facebook.com/groups/922329884454647/), де асоціація розміщує оголошення про заняття та різні ініціативи, а також ділиться результатами роботи.

Як розповіла голова Асоціації «Товариство Українсько-Кіпрської дружби» Тетяна Іоанну для фундації Global Ukraine, суботня школа та гурток на Кіпрі і Пласт Кіпру запрацювали в 2019 році, а в 2020 відкрилася Творча студія.

За словами Іоанну, в умовах пандемії COVID-19 усі ці осередки працюють в режимі онлайн. Попри все, діти беруть участь в Міжнародних проєктах та конкурсах.

Крім того, повідомила Іоанну, асоціація подала план на наступний рік до Міністерства закордонних справ України.

Вона також розповіла детальніше, коли й чому виникла Асоціація «Товариство Українсько-Кіпрської дружби».

«Ідея створення Асоціації назрівала давно. Спочатку збирались невеличкими гуртками, святкували День Вишиванки, виступали з невеличкими акціями по всьому Кіпру. З початку війни долучилися до волонтерської діяльності. Збирали речі, взуття, гроші для наших воїнів та мирного населення. В Лімассолі хлопці та дівчата започаткували акцію "Чашка кави", на зібрані гроші купували те, що було неохідне для нашої армії. В 2017 році зареєстрували Асоціацію "Товариство "Українсько-Кіпрська дружба". Вона є офіційно зареєстрованою громадою українців Кіпру», - розповіла Іоанну.

Вона зауважила, що в асоціації, створеній спільнотою українців, які проживають і працюють на Кіпрі, «раді бачити в своїх рядах всіх бажаючих підтримати наші ідеї, заходи, тих, хто ідентифікує себе з Україною».

Асоціація, за словами її голови, регулярно проводить заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу України на Кіпрі та на формування громадської думки про Україну та українців; надає інформацію про життя українців на Кіпрі; підтримує зв'язок з українськими діаспорами у різних країнах; розвиває українську ідентичність.

Крім того, асоціація приймає участь у волонтерських та благодійних заходах; бореться з інформаційною пропагандою, що не відповідає інтересам держави; організовує фестивалі, виставки, покази фільмів тощо; поширює інформацію про культурне, наукове, громадське життя країни, її культурну спадщину та історію.

Фото: Global Ukraine