В СКУ сумують через смерть українського режисера і культурного діяча Сергія Проскурні

Світовий конґрес українців (СКУ) висловлив глибоку скорботу та співчуття у зв’язку з відходом у вічність 1 лютого видатного культурного діяча України Сергія Проскурні.

Про це повдіомляється на сайті СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Ім’я Сергія Проскурні добре відоме як в Україні, так і далеко за її межами. Будучи талановитим режисером і продюсером, він мав українську душу та був справжнім українським патріотом, який вірив у силу українського народу і його краще майбутнє. Сергій Проскурня залишив по собі великий творчий спадок та втілив у життя низку мистецьких проєктів світового масштабу», - зазначили в Світовому конґресі українців.

В СКУ віздначили, що Проскурня розумів важливість єдності українського народу, був великим прихильником СКУ та активно співпрацював з ним і світовою українською діаспорою. Зокрема, в 2017 р. режисер був продюсером відзначення в Мистецькому арсеналі в Києві 50-літнього ювілею СКУ, під час якого до української діаспори приєдналися Президент, глави церков, державні високопосадовці України та дипломати з різних країн.

Проскурня неодноразово був продюсером спільних відзначень Україною і СКУ річниць Голодомору в Києві за участі представників міжнародного співтовариства, в тому числі й лідерів держав світу та представників СКУ і його мережі з усього світу.

Останнім часом відомий режисер працював над втіленням у життя марафону «Червона Рута», спрямованого на єднання світового українства навколо творчої спадщини Володимира Івасюка.

Проскурня є лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» та імені Сергія Данченка.

«Світовий конґрес українців та українська діаспора щиро поділяють біль усіх рідних і близьких Св. Пам’яті Сергія Проскурні та моляться за упокій його душі.

CВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ ПРОСКУРНІ

2 Лютого, 2021 in Останні публікації

Світовий Конґрес Українців (СКУ) висловлює глибоку скорботу та співчуття у зв’язку з відходом у вічність видатного культурного діяча України – Cв. Пам’яті Сергія Проскурні, 1 лютого 2021 року.

Ім’я Сергія Проскурні добре відоме як в Україні, так і далеко за її межами. Будучи талановитим режисером і продюсером, він мав українську душу та був справжнім українським патріотом, який вірив у силу українського народу і його краще майбутнє. Сергій Проскурня залишив по собі великий творчий спадок та втілив у життя низку мистецьких проєктів світового масштабу.

Св. Пам’яті Сергій Проскурня розумів важливість єдності українського народу, був великим прихильником СКУ та активно співпрацював з ним і світовою українською діаспорою. У 2017 р. Св. Пам’яті Сергій Проскурня був продюсером величного відзначення в Мистецькому арсеналі в Києві 50-літнього ювілею СКУ, під час якого до української діаспори приєдналися Президент, глави Церков, державні високопосадовці України та дипломати з різних країн. Св. Пам’яті Сергій Проскурня неодноразово був продюсером спільних відзначень Україною і СКУ річниць Голодомору в Києві за участі представників міжнародного співтовариства, в тому числі й лідерів держав світу та представників СКУ і його мережі з усього світу.

Останнім часом відомий режисер працював над втіленням у життя марафону “Червона Рута”, спрямованого на єднання світового українства навколо творчої спадщини Володимира Івасюка.

Св. Пам’яті Сергій Проскурня є лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» та імені Сергія Данченка.

Світовий Конґрес Українців та українська діаспора щиро поділяють біль усіх рідних і близьких Св. Пам’яті Сергія Проскурні та моляться за упокій його душі. Вічна йому пам’ять!», - зазначили в СКУ.

Як повідомлялося, 1 лютого на 64-му році помер видатний український режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» (2001) та імені Сергія Данченка (2017) Сергій Проскурня.