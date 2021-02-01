Пішов із життя режисер Сергій Проскурня

Пішов із життя режисер Сергій Проскурня

Укрінформ
На 64-му році помер видатний український режисер і культурний діяч Сергій Проскурня.

Про це у Фейсбуку повідомив ексміністр культури Євген Нищук, передає Укрінформ.

"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав наш Драматург... Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив", - написав Нищук.

Сергій Проскурня народився у Львові 28 листопада 1957 року. Український театральний режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» (2001) та імені Сергія Данченка (2017)

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-