Пішов із життя режисер Сергій Проскурня

На 64-му році помер видатний український режисер і культурний діяч Сергій Проскурня.

Про це у Фейсбуку повідомив ексміністр культури Євген Нищук, передає Укрінформ.

"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав наш Драматург... Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив", - написав Нищук.