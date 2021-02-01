Пішов із життя режисер Сергій Проскурня
Укрінформ
На 64-му році помер видатний український режисер і культурний діяч Сергій Проскурня.
Про це у Фейсбуку повідомив ексміністр культури Євген Нищук, передає Укрінформ.
"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав наш Драматург... Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив", - написав Нищук.
Сергій Проскурня народився у Львові 28 листопада 1957 року. Український театральний режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» (2001) та імені Сергія Данченка (2017)