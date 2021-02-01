Український інститут розпочав освітній марафон в рамках першого англомовного онлайн-курсу про Україну

Український інститут 1 лютого дав старт освітньому онлайн-марафону в рамках першого англомовного онлайн-курсу «Ukraine: History, Culture, and Identities» («Україна: історія, культура та ідентичності»).

Про це повідомляється на сторінці Українського інституту в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, щодня упродовж 1-5 лютого публікуватимуть тизери лекцій курсу.

Зокрема, у першій лекції «Незалежна Україна» можна буде дізнатися більше про проголошення незалежності, найбільші революції за часів незалежної України, вектори й цілі зовнішньої політики нашої держави.

Лекцію читає кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри «Міжнародні відносини» НаУКМА, директор Школи політичної аналітики НаУКМА Максим Яковлєв.

В Українському інституті заохотили підписуватись на подію і запрошувати доєднатися своїх друзів з-за кордону. Долучитися можна за посиланням: https://www.facebook.com/events/406299380651249/.

Приєднатися до марафону також закликала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Фейсбуці. Вона повідомила, що кожний день буде присвячений таким темам: незалежна Україна; Київська Русь у Середні віки; українські землі у Ранньомодерну епоху; Україна в довгому XIX ст.; Україна в XX ст.

Як зазначається, «Україна: історія, культура та ідентичності» – перший англомовний онлайн-курс про українську історію та культуру, що розкриває роль України у європейській та світовій історії, а також розвінчує поширені стереотипи щодо України.

Курс запустили у грудні 2020 року Український інститут, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та студія онлайн-освіти Edera. Лише за перший місяць на нього зареєструвалися 1267 користувачів.

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Мета курсу — розширювати знання про Україну за кордоном і руйнувати стереотипи, які сформувалися довкола нашої держави.

Історія України, представлена у курсі — інклюзивна, це історія різних народів і націй, які проживають на теренах України. Саме через знання історії та усвідомлення себе формується суб’єктність України у міжнародному полі.

Курс «Ukraine: History, Culture, and Identities» безкоштовний. Щоб розпочати навчання, необхідно зареєструватися на платформі Udemy.

Фото: Ukrainian Institute - Український інститут