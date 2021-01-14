Українців закордону запрошують на навчання у вишах України в 2021 році за кошти держбюджету

Міністерство освіти і науки України оголосило про прийом документів закордонних українців для навчання в закладах вищої освіти України, що належать до сфери управління міністерства, за кошти державного бюджету в 2021 році.

Про це повідомляється на сайті МОН, передає Укрінформ.

Як зазначається, бюджетні місця на навчання надаються:

- закордонним українцям, які проживають за межами України і статус яких підтверджено відповідним посвідченням;

- за ступенями бакалавр, магістр, якщо певний ступінь вищої освіти в Україні закордонний українець здобуває вперше;

- на акредитовані освітні програми (денна форма навчання).

«Кандидати мають володіти українською мовою, навичками та знаннями відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, що дає право на продовження навчання за освітньою програмою відповідного ступеня вищої освіти, та посвідченням закордонного українця», - йдеться у повідомленні МОН.

Срок подачі документів – до 1 березня 2021 року.

Докладніше про умови та перелік документів – за посиланням.

За детальнішою інформацією можна звертатися за тел. +38(044) 481-32-79 (Світлана Погукаєва, головний спеціаліст Головного управління міжнародного співробітництва МОН).

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