Українців закордону запрошують на навчання у вишах України в 2021 році за кошти держбюджету
Про це повідомляється на сайті МОН, передає Укрінформ.
Як зазначається, бюджетні місця на навчання надаються:
- закордонним українцям, які проживають за межами України і статус яких підтверджено відповідним посвідченням;
- за ступенями бакалавр, магістр, якщо певний ступінь вищої освіти в Україні закордонний українець здобуває вперше;
- на акредитовані освітні програми (денна форма навчання).
«Кандидати мають володіти українською мовою, навичками та знаннями відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, що дає право на продовження навчання за освітньою програмою відповідного ступеня вищої освіти, та посвідченням закордонного українця», - йдеться у повідомленні МОН.
Срок подачі документів – до 1 березня 2021 року.
Докладніше про умови та перелік документів – за посиланням.
За детальнішою інформацією можна звертатися за тел. +38(044) 481-32-79 (Світлана Погукаєва, головний спеціаліст Головного управління міжнародного співробітництва МОН).