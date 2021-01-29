Українська молодь в Аргентині вшанувала жертв Голокосту

Спілка української молоді (СУМ) в Аргентині долучилася до акції «Ми пам’ятаємо» в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Про це повідомив референт Референтури преси УКТ «Просвіта» в Аргентині Хав'єр Апонюк Савич в Фейсбуці, передає Укрінформ

«В Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту голова Спілки української молоді в Аргентині друг Степан Данилишин долучився до акції «Ми пам’ятаємо», яку організували разом із Секретаріатом з прав людини та культурного плюралізму уряду міста Буенос-Айрес, очолюваного Памелою Малевич. Вшанування відбулося поруч із національним монументом пам’яті жертв Голокосту в районі Палермо», - йдеться у дописі.

Виходячи з обмежень, накладених COVID-19, в акції взяли участь лише 10 молодих людей. Кожен з присутніх мав можливість висловитись щодо Шоа (політики німецьких нацистів по планомірному знищенню єврейського етносу – ред.) і поділитися фактами про інші геноциди, які відбулися у ХХ столітті, зокрема про Голодомор - геноцид українського народу.

«Пам’ять ... єдиний спосіб запобігти повторення подібних подій!», - зазначиається в дописі.

Як повідомлялося, 27 січня в Україні й світі відзначали Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році (Постанова ВРУ від 5 липня 2011), хоч і була однією з шести країн-ініціаторів прийняття оонівського документа.

Дата 27 січня обрана не випадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.

Офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйони на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні. Як відомо, одразу після окупації України нацисти розгорнули широку мережу гетто (найбільшим було Львівське), а згодом почали масово розстрілювати єврейське населення. Одними з найбільших і найвідоміших були розстріли у Бабиному яру в Києві, але знищення євреїв України було систематичними і повсюдними.

Світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людиноненависницької політики, але й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz