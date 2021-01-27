Український вільний університет відзначив 100-річчя

Український вільний університет (Мюнхен, ФРН) відзначив 100-річчя від часу свого заснування.

З цієї нагоди в Укрінформі відбувся круглий стіл за участю науковців, громадських діячів, викладачів і випускників УВУ.

«Після поразки першої української незалежної держави засновники УВУ вірили, що університет в екзилі може найкраще служити справі української державності, забезпечити місце українцям у міжнародних наукових колах. Ще в празькому періоді 20-30 років УВУ створив фундамент української науки, ініціював перші курси українознавства, інтегрував українську науку в сферу європейської науки. За часів холодної війни УВУ був голосом поневоленої України, провадив боротьбу з радянською пропагандою, розповідав правду про історію, культуру України в книгах, статтях і радіопередачах», - розповіла ректорка Українського вільного університету (Мюнхен), доктор історичних наук, професор Марія Пришляк.

Вона відзначила, що протягом 100 років УВУ виховало тисячі студентів, які стали науковцями, політичними, суспільними діячами в діаспорі, а з 90-х років - і в Україні.

«Сьогодні УВУ слугує випускникам із України і є віконцем в Європу. Він дає нагоду студентам, молодим професіоналам здобувати дипломи в УВУ і згодом прислужилися українській нації як поза Україною, так і в Україні. УВУ – це один із найстаріших університетів, а 100 років, які ми відзначаємо, повинні бути тільки початком. УВУ відіграє велику роль, і звертаємося до наших друзів в Україні, щоб вони збагатили наші можливості», - закликав голова Фундації Українського вільного університету (Нью-Йорк), доктор права Аскольд Лозинський.

Україна переживає складну політичну ситуацію через події на сході країни. У цих умовах УВУ відіграє важливу роль з досвідом творення національної історії, - вважає завідувач кафедри історії держави й права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка, доктор юридичних наук, професор Ігор Бойко.

«Роль історії є надзвичайно великою, адже важливим чинником державного будівництва завжди була і є ідеологія, а її складовою частиною – історія національної держави. Історична державницька традиція, яка в Україні є багатовіковою. УВУ відіграє дуже важливу роль в утвердженні української держави», - відзначив він.

В УВУ також існує унікальна правнича школа, яка базується на європейських цінностях та українській традиції звичаєвого права - вважає завідувач кафедри порівняльного та європейського права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, професор, доктор історичних наук, доктор права УВУ Іван Білас.

«Унікальна й універсальна правнича школа впродовж століття відбулася в УВУ. Правнича школа, яка просякнута духом служіння людині, а право – як ідеал добра й справедливості, який стоїть на сторожі прав людини. Ідея унікального українського природного звичаєвого права була абсолютно вписана в контекст світової та європейської цивілізації і в контекст європейського загальнолюдського права», - зазначив він.

Учасники заходу відзначали, що УВУ залишив свій слід в українській історії і нині продовжує готувати молодих українських науковців, педагогів, новітню українську інтелігенцію та поширювати знання про Україну в світі.

"Круглий стіл" з нагоди 100-річчя з дня заснування Українського вільного університету в Укрінформі / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Під час круглого столу згадали про видатних викладачів УВУ, як то: Станіслав Дністрянський, український вчений-правник і політичний діяч, автор проєкту Конституції ЗУНР; Андрій Яковлев, український учений історик, правник, громадський і політичний діяч; Володимир Косик, український історик, фахівець з історії французько-українських взаємин, історії УНР та історії України періоду Другої світової війни; Юрій Панейко, український правник, громадський діяч, доктор юридичних наук; Миха́йло Лози́нський, український публіцист, політичний діяч, дипломат, правознавець, біографіст, літературознавець, перекладач, театральний критик; Дмитро́ Чиже́вський, український науковець-енциклопедист; культуролог-славіст, філософ, літературознавець, релігієзнавець, лінгвіст та інші.

Український вільний університет - перший і, водночас, останній із українських вищих навчальних закладів, що були створені в Європі у ХХ столітті після подій Української революції 1917–1921 рр.

Приватний український університет, розташований у Мюнхені (Німеччина) є не тільки одним із найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, але і єдиним у світі вищим навчальним закладом поза межами України з українською мовою навчання, з правом присвоєння вчених ступенів магістра та доктора наук

Бібліотека Українського Вільного Університету в Мюнхені – одна з найважливіших українських культурних цінностей в Європі. Фонди бібліотеки налічують понад 30 тисяч книжок і періодичних видань. 1991 року комісія Міністерства внутрішніх справ Німеччини визнала бібліотеку УВУ найважливішим джерелом україністики в німецькомовному світі.