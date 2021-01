На талант-шоу в Польщі заспівали українською

На польському талант-шоу The Voice Senior (Голос старших людей) на телеканалі TVP2 у п’ятницю прозвучала пісня «Чом ти не прийшов» у виконанні українки, колишньої жительки Донецька Раїси Міштелі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Польщі.

Під час вибору наосліп 60-річна виконавиця заспівала пісню польською мовою «Нехай живе бал» відомої польської співачки Марилі Родович. Усі судді повернули свої крісла, гарантуючи українській учасниці проходження до подальшого етапу конкурсу.

Один із суддів попросив Міштелю, яка мала на собі елементи українського національного вбрання, заспівати акапельно ще один твір. Відтак, вона виконала українську пісню «Чом ти не прийшов», викликавши зворушення суддів і оплески глядачів.

Раїса Міштеля зараз проживає в місті Тихи на півдні Польщі.

Фото: The Voice Senior - TVP.pl

Відео: The Voice Senior TVP, The Voice of Poland