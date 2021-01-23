Лікарні в Одесі отримали медичну гумдопомогу зі США в рамках проєкту Support Hospitals in Ukraine

Гуманітарний вантаж в рамках проєкту Support Hospitals in Ukraine був доставлений зі США в Україну на цьому тижні та вже переданий у три лікарні Одеси.

Про це повідомив в Фейсбуці засновник та керівник проєкту Support Hospitals in Ukraine - Підтримка Лікарень України Віталій Дубіль, передає Укрінформ.

«Це наш сьомий 40-футовий контейнер з гуманітарною допомогою, доставлений із США в Україну», - додав Дубіль.

Він розповів, що торік початок пандемії COVID-19 та мораторій американського уряду на експорт медичного обладнання та витратних матеріалів уповільнили відправку допомоги. Останні деталі по цьому вантажу в Одесу були узгоджені наприкінці серпня 2020 року і вже за місяць гуманітарний вантаж був відправлений зі складу Project C.U.R.E. в м.Денвер, Штат Колорадо.

«Ця партія була запланована для підтримки зусиль лікарів та волонтерів у боротьбі з COVID-19 пандемією, що триває», - додав Дубіль.

За його словами, за активної участі місцевих волонтерів, які знаходяться на передовій боротьби з вірусом в місті та регіоні, медичне обладнання було доставлене до трьох найбільших медичних закладів Одеси та області. Це Одеський обласний клінічний медичний центр «Лікарня Водників», Одеська обласна дитяча клінічна лікарня та Одеський обласний онкологічний диспансер.

«Найбільша частка вантажу представлена ліжками інтенсивної терапії (ICU, 16) та реанімаційними ліжками (70), які спеціально просили лікарі для розширення можливостей місцевих медичних закладів які лікують пацієнтів з COVID-19, а також надають медичні послуги ширшого спектру послуг. Весь гуманітарний вантаж передано лікарням безкоштовно», - зауважив Дубіль.

Він зазначив, що цей результат досягнуто завдяки участі та фінансовій підтримці партнерів проєкту зі США, Канади й України.

Зауважується, що з 2014 року гуманітарний медичний вантаж від Support Hospitals in Ukraine - Підтримка Лікарень України загальною вартістю понад 3,8 млн доларів був переданий до 18 некомерційних (державних чи муніципальних) медичних установ Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Запоріжжя, Житомира та інших міст.

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Як повідомлялося, «Support Hospitals in Ukraine - Підтримка лікарень України» - це міжнародний гуманітарний проєкт, який надає допомогу державним чи муніципальним медичним закладам у формі гуманітарної допомоги. Вся робота в рамках проєкту здійснюється виключно на волонтерських засадах.

Більше про гуманітарний проект та підтримати: www.uahospitals.org.

Фото: пресслужба TIS