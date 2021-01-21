В Бразилії розпочали відзначати 130-річчя української імміграції до країни

У 2021 році українці в Бразилії відзначають 130-річчя української імміграції до Бразилії, і культурні заходи з цієї нагоди стартували в Куритибі.

Про це повідомляється на сторінці Світового конґресу українців (СКУ) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«В українському меморіалі в місті Куритиба вже розпочалися культурні події. На вихідних тут читали вірші Олени Колодій (Helena Kolody, 1912-2004), бразильської поетеси українського походження, яка перекладала поезію Шевченка, виконували українські пісні», - розповідається в дописі.

«Пісню про рушник» виконав бразильський тенор Віторіо Скарпі (Vitorio Scarpi).

Також український художник Святослав Владика за допомогою унікальної техніки muralart створив портрети Тараса Шевченка і Олени Колодій.

«Перформенс muralart "Поезія двох континентів" в Memorial Ucraniano Curitiba поета України Т. Шевченка та відомої поетеси Парани українського походження Heleny Kolody. Мер м.Curitiba Рафель Грека (Rafael Greca) теж долучився до створення образу», - зазначив художник у Фейсбуці.

З урочистим привітанням виступив мер Куритиби Рафель Грека (переглянути привітання португальською можна за посиланням).

Як повідомлялося, посол України в Бразилії Ростислав Троненко в інтерв’ю Укрінформу розповів, що «у 2021 році ми відзначатимемо 130-річчя української імміграції до Бразилії, яка розпочалася 1891 року та мала три хвилі: перша – з останньої чверті XIX ст. до Першої світової війни, друга – у період між Першою і Другою світовими війнами, третя – після Другої світової війни». Основними причинами імміграції були пошук кращого життя, нових економічних можливостей та втеча від жахіть війни й комунізму, у тому числі голодоморів в Україні, зазначив посол.

За його словами, у Бразилії найчисленніша українська громада в Латинській Америці – від 600 тисяч до 1 млн. Більшість із них проживають у штаті Парана, а також у штатах Санта-Катарина, Ріу-Ґранді-ду-Сул та Сан-Паулу. Найбільшими містами компактного проживання українців є Прудентополіс, Куритиба, Уніао-да-Віторія та інші. При цьому в Прудентополісі етнічні українці становлять до 80% населення.

Посол розповів, що в країні діє багато громадських діаспорських організацій, фольклорних колективів та українських релігійних об’єднань.

«Наші релігійні громади об’єднані навколо 26 парафій Української греко-католицької церкви та 16 парафій Української православної церкви Константинопольського патріархату. При церквах діють суботні школи з вивчення катехизму українською мовою. Найбільш відома – суботня школа імені Лесі Українки при Українському товаристві Бразилії в Куритибі», - зазначив Троненко.

Також при Лінгвістичному центрі Федерального університету штату Парана діють курси української мови й літератури, а Національний педагогічний університет імені Драгоманова (Київ) з 2012 року має угоду про співпрацю з Університетом Unicentro (Парана) про викладання української мови з дистанційною формою навчання.

Окрім того, спеціальний закон визначає 24 серпня як Національний день української громади в Бразилії. А до календаря визначних дат штату Парана внесено День Українського козацького братства, який відзначають щорічно в суботу перед Великоднем.

В українській католицькій церкві Божественного Святого Духу (Igreja Divino Espírito Santo) в Апукарані у грудні 2019 року відкрили меморіал першим українським переселенцям в регіоні.

А у жовтні 2017 року українська громада Бразилії відзначила 50-у річницю відкриття площі України та пам'ятника українському поету та художнику Тарасу Шевченку в столиці штату Парана місті Куритиба.

Фото: Sviatoslav Vladyka

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