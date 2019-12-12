В бразильській Апукарані відкрили меморіал першим українським іммігрантам

В українській католицькій церкві Божественого Святого Духу (Igreja Divino Espírito Santo) в Апукарані днями відкрили меморіал першим українським переселенцям в регіоні.

Про це повідомила дружина Посла України в Бразилії Фабіана Троненко на своїй сторінці у Facebook.

«Відбулася інавгурація українського меморіалу в церкві Апукарани! Ця дошка є прекрасною даниною першим українським іммігрантам в Апукарані. Вітаємо всіх причетних, а також о.Жозе Ададу за ініціативу!», - йдеться у дописі.

Фабіана Троненко зазначила, що ця історична подія, яка сталася 8 грудня, є важливим кроком для збереження прекрасної української культури в місті Апукарана та для збереження живої пам’яті про нашу історію та наших предків.

Після інавгурації меморіальної дошки відбулося її освячення.

У приміщенні церкви у рамках меморіалу було відкрито виставку речей, подарованих українськими сім'ями з Апукарани та регіону, повідомляється на сторінці парафії церкви Божественного Святого духу в соцмережі.

Серед експонатів - вишиванки, писанки, посуд, фотографії перших переселенців, вироби народних майстрів, привезені безпосередньо з України, а також передані Українською асоціацією жінок Прудентополіса, тощо.

Як зазначається, цей меморіал сприятиме збереженню української культури в Апукарані.

Крім того, у неділю в церкві пройшла Божественна літургія і традиційний український обід.

Церква знаходиться за адресою: Igreja Divino Espírito Santo, na Rua Osório Ribas de Paula, 1534.

Фото: Paróquia Divino Espírito Santo - Rito Ucraíno Católico - Apucarana у Facebook, tnonline.uol.com.br

Відео:Embaixatriz da Ucrânia no Brasil