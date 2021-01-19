Українці Італії відправили черговий гуманітарний вантаж в Україну

До України 17 січня відправився черговий вантаж гуманітарної допомоги від Оргкомітету Євромайдану Рим та Конгресу українців в Італії.

Про це відзвітував волонтер з Рима Юрій Янчишин на сторінці Оргкомітету Євромайдану Рим в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, у рамках щонедільної відправки гуманітарного вантажу до України було надіслано 34 одиниці вантажу. А саме: знеболювальні, шприци, памперси, біодобавки, соки, смаколики, варення, цукерки, шоколад, кава, ковдри, термобілизна, светри, куртки, спальники, мийки кухонні тощо.

Допомогу отримують, зокрема, БО «Бф Миротворці України» в Києві, Вишгороді; реабілітаційно-відпочинковий табір для бійців АТО /ООС «З любов'ю в серці» с.Розтоки; ГО «Самбірський Автомайдан» м.Самбір»; ряд волонтерів з міст Рівне, Чортків, Козятин тощо.

Фото: Юрій Янчишин