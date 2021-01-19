У Сан-Франциско українська громада продовжує благодійну акцію з допомоги дітям в Україні

Батьки учнів Української школи Сан-Франциско, її педколектив та парафіяни Української православної церкви Св. Михайла (St. Michaels Ukrainian Orthodox Church) закликають приєднуватись до благочинної акції «Твори Добро», яку вони проводять вже не перший рік з метою допомоги дітям в Україні.

Про це повідомляється на сторінці Української школи Сан-Франциско в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Хочемо подякувати усім, хто підтримує нашу ініціативу. Дуже приємно, що речі продовжують надходити з різних містечок Каліфорнії. Дякуємо усім! Наша акція триває, і ми будемо вдячні тим, хто до нас доєднається», - зазначили організатори.

Вони повідомили, що збір активно продовжується. Речі можна підвозити в найближче для бажаючих допомогти місто: Сакраменто, Модесто, Сан-Хосе, Сан-Матео, Сан-Бруно, Сан-Франциско.

Організатори зазначили, що будуть також щиро вдячні за грошову підтримку. «Кошти підуть на відправку і закупівлю нових речей», - зазначається в дописі.

Зауважується, що збір триватиме до середини лютого, відправка планується на кінець лютого.

Центральний збір речей, як завжди, буде відбуватися у церкві.

Зазначається, що кількість пунктів прийому може збільшуватися. Також охочі допомогти можуть зателефонувати і домовитися про інші місця або навіть від них можуть забрати речі. Можна також написати на електронну пошту: tvory.dobro.charity@gmail.com. Детальніша інформація та контакти осіб - тут.

«Друзі, давайте не піддамося карантину, не дамо пандемії перешкодити нашій щорічній ініціативі подарувати радість дітям , які цього реально потребують. Надішлемо у лютому наші подарунки, які прийдуть до дітей на Великодні свята», - закликали організатори акції.

Як повідомляв Укрінформ, батьки учнів Української школи Сан-Франциско разом з парафіянами Української православної церкви Св. Михайла започаткували у листопаді 2019 року благодійну акцію «Твори добро». Вона стала продовженням ініціативи з допомоги дітям, які втратили батьків на російсько-українській війні, та нужденним багатодітним родинам в Україні.

У переліку необхідних речей зазначалися, зокрема, нові або мало ношені дитячі речі (одяг, взуття), засоби з догляду, товари для школи (рюкзаки, ручки, фломастери, олівці), ігри та м'які іграшки, смачні гостинці тощо.

Розмір одягу: від народження до підліткового віку (також дорослий одяг невеликого розміру).

Фото: Ukrainian School of San Francisco / Українська Школа Сан-Франциско