У Сан-Франциско збиратимуть допомогу нужденним дітям в Україні

Українці в Сан-Франциско запрошують долучитися до благодійної акції «Твори добро» 3 листопада.

Захід є продовженням ініціативи з допомоги дітям, які втратили батьків на російсько-українській війні, та нужденним багатодітним родинам в Україні, повідомляється на сторінці події у Facebook.

«Шановна громадо, батьки Української школи в Сан-Франциско разом з парафіянами Української православної церкви Св. Михайла запрошують вас приєднатися до нової благочинної акції "Твори Добро" для допомоги дітям, чиї батьки загинули на війні, та допомоги бідним багатодітним сім'ям в Україні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у переліку необхідних речей - нові або незношені дитячі речі (одяг, взуття), засоби з догляду, товари для школи (рюкзаки, ручки, фломастери, олівці), ігри та м'які іграшки, смачні гостинці.

Розмір одягу: від народження до підліткового віку (також дорослий одяг невеликого розміру).

Організатори зазначають, що дуже доречною буде також матеріальна допомога на придбання нових речей для дітей та на відправлення пакунків.

Читайте також: Школа українознавства в Каліфорнії допомагає зберігати та передавати мову і культуру

Як повідомляється, благочинна акція "Твори Добро" триває з 27 жовтня по 17 листопада, щонеділі, за адресою: Українська православна церква Св. Михайла, 345 7th St, San Francisco, CA 94103, з 11:00 до 14:00.

Контактні телефони: отець Георгій Тяпко: (775) 200-4347, директор школи Андрій Шегера: (917) 592-2951, Марта Шегера: (917) 592-2952, Оксана Давидович-Вальчук: (408) 338-8554.

Волонтерів, які бажають допомогти сортувати та складати речі в посилки на відправлення, запрошують 16-17 листопада, за адресою: Українська православна церква св. Михайла, 345 7th St, San Francisco, з 11:00 до 15:00.

Фото: St. Michaels Ukrainian Orthodox Church у Facebook