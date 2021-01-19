У Йорданії маленьких українців запрошують на конкурс малюнків до Дня Соборності України
Про це повідомляється на сторінці УКЦ в Фейсбуці, передає Укрінформ.
До участі в конкурсі запрошуються діти та юнацтво віком 4-16 років, які проживають на території Йорданії.
За умовами творчого змагання, необіхдно на аркуші розміру А4 (можна більший формат за бажанням) намалювати малюнок на тему: «Україна для мене - це ...». Зображення має поміститися на карті України (тобто, щоб малюнки були у формі карти України). Контур карти України можна завантажити за посиланням.
Далі слід відсканувати або якісно сфотографувати сам малюнок, а також фото дитини, що тримає свою роботу в руках.
Фотографії треба надіслати до 21 січня включно на електронну пошту «Української хати в Йорданії» ukr.xata.jo@gmail.com, вказавши повне ім’я та вік дитини.
Оцінювати роботи конкурсантів будуть професійні художники з України та Йорданії, які оберуть переможців у чотирьох вікових категоріях.
День Соборності України — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.
Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.