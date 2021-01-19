У Йорданії маленьких українців запрошують на конкурс малюнків до Дня Соборності України

УКЦ «Українська хата в Йорданії» оголосила конкурс дитячого малюнку до Дня Соборності України.

Про це повідомляється на сторінці УКЦ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

До участі в конкурсі запрошуються діти та юнацтво віком 4-16 років, які проживають на території Йорданії.

За умовами творчого змагання, необіхдно на аркуші розміру А4 (можна більший формат за бажанням) намалювати малюнок на тему: «Україна для мене - це ...». Зображення має поміститися на карті України (тобто, щоб малюнки були у формі карти України). Контур карти України можна завантажити за посиланням.

Далі слід відсканувати або якісно сфотографувати сам малюнок, а також фото дитини, що тримає свою роботу в руках.

Фотографії треба надіслати до 21 січня включно на електронну пошту «Української хати в Йорданії» ukr.xata.jo@gmail.com, вказавши повне ім’я та вік дитини.

Оцінювати роботи конкурсантів будуть професійні художники з України та Йорданії, які оберуть переможців у чотирьох вікових категоріях.

День Соборності України — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.