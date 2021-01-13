В Йорданії українці провели День казки, присвячений творчості Василя Симоненка

Активісти УКЦ «Українська Хата в Йорданії» провели 12 січня в Аммані дитячий інтерактивно-пізнавальний захід «День казки», приурочений до дня народження українського поета Василя Симоненка.

Про це повідомляється на сторінці УКЦ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, під час заходу, що відбувся в парку Amman Martyrs Park, маленькі слухачі мали нагоду почути абсолютно нові для них казки «Цар Плаксій та Лоскотон» і «Подорож у країну Навпаки», автором яких є Симоненко.

Малеча, зокрема, познайомилася з Царем Плаксієм та добрим дядьком Лоскотоном, а також побувала у країні Навпаки, де кавуни й шоколад ростуть на деревах, жителі країни століттями не вмиваються, а дітлахи в цій країні роблять, що хочуть.

Окрім казок, дітей познайомили з поезією Симоненка «Лебеді материнства».

Як розповіли в УКЦ, День казки було вирішено провести «тому, що це цікаво; тому, що казки допомагають розвинути мислення й уяву; бо казки вчать дітей бути добрими й любити світ навколо себе; а ще тому, що творчість Василя Симоненка заслуговує окремої уваги дітей та дорослих».

Малечі також було запропоновано вибрати казку на свій розсуд, за назвою. Діти проголосували за «Казку про Котика та Півника» авторства Наталі Забіли.

Після прослуховування творів юні учасники дійства спробували охарактеризувати героїв і обговорити мораль казок, а також намалювали тих персонажів, які їм сподобалися найбільше.

Організатори заходу подякували усім, хто приєднався, і пообіцяли: далі буде.

Василь Симоненко (8 січня 1935, с. Біївці, Лубенський район, Полтавська область — 13 грудня 1963, Черкаси) — український поет і журналіст, шістдесятник.

Прожив неповних 29 років, із них на літературну творчість припадає 10. Автор ряду поетичних і прозових творів, віршованих казок.

Фото, відео: Ukrainian House in Jordan/Українська Хата в Йорданії