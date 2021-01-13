Український театр у Швеції презентував різдвяний проєкт «Вертеп»

Український театр в Швеції «МИ» підготутвав і представив до Різдва свій проєкт «Вертеп» - театралізоване дійство про народження Ісуса Христа з Вифлеємською зіркою, колядками та віншуваннями.

Відеозапис вистави, наданий театром, розмістило в Фейсбуці посольство України в Швеції, передає Укрінформ.

«Українська громада у Швеції вітає з Різдвом Христовим! Український театр в Швеції «МИ» (Ukrainsk teater i Sverige) підготував різдвяний проєкт «Вертеп». Ми радо ділимося цим відео та запрошуємо вас до перегляду!», - запросили в дипустанові.

Як розповідається на сторінці театру в соцмережі, до участі в онлайн-проєкті «Вертеп» запрошувались усі охочі шанувальники українських традицій та театрального мистецтва. Не виходячи з дому, актори-аматори мали можливість перевтілитись в колядників, пастушків, янгола, царя, ірода, чортика, міхоноші.

Діти та дорослі, які долучилися до проєкту, самі готували костюми, придумували декорації і знімали відео.

«МИ даруємо вам чотири хвилини гарного настрою, позитивних емоцій та радісних посмішок!», - зазначили в театрі.

Український театр в Щвеції «МИ» - це «життєрадісні ентузіасти, творчі українці, які об´єдналися через мистецтво драматургії», зазначається в соцмережі.

Як повідомляється, колектив запрошує до свого кола любителів театрального мистецтва. Долучитися можна, написавши на електронну пошту: teater.vi@gmail.com.

Відео: (надане театром) - Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції / Фейсбук