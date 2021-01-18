Українські освітяни закордону можуть скористатися новим мовним онлайн-курсом

Платформа EdEra запустила онлайн-курс для вчителів «Викладання української в класах із навчанням мовами національних меншин», який також може стати в пригоді освітянам закордону.

Про це повідомляє в Фейсбуці Світовий конґрес українців (СКУ) з посиланням на почесного консула Канади в Україні, педагогиню, громадську діячку Оксану Винницьку-Юсипович, передає Укрінформ.

Як зазначається, безкоштовний курс розрахований для вчителів, які навчають в Україні. Водночас, скористатися ним «можуть всі, хто навчає в цілоденних, вечірніх, суботніх школах в діаспорі, на автохтонних землях, та дітей громадян України, які перебувають за кордоном».

Принципи курсу використовують філософію української мови як: другої мови (second language), успадкованої мови (heritage language), мови міжнародного спілкування (international language).

Як зауважила Винницька-Юсипович, «у Канаді великий досвід, як в рамках державних стандартів навчати української мови учнів, які вивчають українську в середовищі, де українська мова не є мовою загально-громадського спілкування».

Серед експертів курсу, зокрема, Мелоді Костюк - виконувачка обовʼязків директора відділу навчальних програм середньої школи Міністерства освіти Альберти (Канада), авторка навчальних програм і посібників, учителька зі значним досвідом викладання української як другої мови.

Інші експерти - кандидат філологічних наук, радник із питань мови проєкту «Навчаємось разом», учитель української мови та літератури, автор навчальних посібників й онлайн-курсів, член робочої групи з розроблення Державного стандарту базової середньої освіти Ігор Хворостяний та кандидатка педагогічних наук, місцева координаторка проєкту «Навчаємось разом», тренерка НУШ, доцентка кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою ІППО Чернівецької області, членкиня робочої групи з розроблення Державного стандарту початкової освіти Ірина Унгурян.

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Курс розроблений проєктом «Навчаємось разом» спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за фінансової підтримки Європейського Союзу і Міністерства закордонних справ Фінляндії та підтримки Міністерства освіти і науки України.

Він складається з шести модулів, містить також тести, додаткові матеріали та практичні завдання.

Детальніше можна дізнатися за посиланням.

Безплатна реєстрація на курс тут.