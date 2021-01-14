Об’єднання українок Бельгії запрошує на «Розмову про мову»

Об'єднання українок Бельгії (ОУБ) запрошує усіх охочих 24 січня на свій черговий недільний вебінар, який цього разу присвячений укрїнській мові.

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Цього разу разом з нашою викладачкою української мови Ольгою Кулаківською ми поговоримо про шляхи збагачення нашої мови, про роль іншомовної лексики у цьому процесі, про те, як нам зробити наше мовлення більш барвистим, привабливим і приємним для сприйняття», - йдеться в анонсі.

Участь у вебінарі, який відбуватиметься на платформі Zoоm, безкоштовна.

Для участі необхідно зареєструватися, написавши повідомлення на електронну пошту: natalia7340@yahoo.fr.

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