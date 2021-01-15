Українці Румунії представили національні різдвяно-новорічні звичаї на святковому заході

Cатумарська філія Союзу українців Румунії (СУР) 13 січня провела святковий онлайн-захід з нагоди Різдва та зустрічі Нового року за старим стилем.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Захід «Зимові свята за старим стилем сатумарських українців» об'єднав українців міста Сату Маре, населених пунктів Мікула, Тарна Маре, Пиулян, Сату Мік, Теребешті та Ретешті.

Кожна громада представила українські різдвяно-новорічні звичаї, успадковані від своїх предків.

Зокрема, українці Мікули підготували традиційний стіл на Святвечір з 12 пісними стравами, які символізують 12 апостолів та водночас 12 місяців року. Згідно з традицією, вони обв’язали ніжки столу залізним ланцюжком із замком, щоб захистити господарство від злих духів та домашні тварин та щоб сім’я залишалася разом цілий рік. Під скатертину господині ставили на чотири кути столу по голівці часнику, щоб не приступала до хати нечиста сила, а також гроші, щоб добробут в оселі тримався та збільшувався весь рік.

Українці населених пунктів Теребешті, Пиулян, Тарна Маре, Сату Мік, Ретешті та Мікули підготували також інші традиційні новорічні страви.

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У рамках онлайн-свята пролунали чудові колядки та щедрівки у виконанні вокального дитячого гурту «Мікулянка» та українців Сатумарського повіту, які передали радість та емоції зимових свят.

«Цей захід показав, що де б вони не знаходились, українці свято зберігають свої стародавні традиції. Кожен елемент української культурної спадщини треба передавати наступним поколінням. Зберігаючи свої традиції та звичаї, етнічні українці зберігають свою ідентичність та збагачують культуру Румунії», - зазначила голова Сатумарської філії СУР Ірина-Люба Горват.