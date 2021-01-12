На Алеї українських діаспор невідомі знищили дерево

У Русанівському парку в Києві на Алеї українських діаспор на Новий рік вандали зрубали сосну від діаспори штату Північна Кароліна (США).

Про це повідомляє портал «Стожари» з посиланням на допис у спільноті «Алея українських діаспор» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Новий рік розпочався з втрати…На Алеї українських діаспор знищили сосну від США, вже досить доросле дерево, під 4 метри… Хтось мабуть відсвяткував весело.. Тільки всім нам дуже сумно..», – повідомив у соцмережі автор ідеї про створення Алеї українських діаспор, активіст спілки українців Гамбургу Feine Ukraine Олег Резник.

Такий вигляд мала сосна від діаспори штату Північна Кароліна (США) до знищення

Як уточнив один з координаторів проєкту Олександр Білера, зрубана рослина - сосна чорна. «Немає цензурних слів і часу розповідати, скільки сил потрачено на вирощування цього дерева», - зазначив Білера в Фейсбуці.

На розміщених світлинах видно, що невідомі зрубали верхівку дерева, залишивши кілька нижніх гілок при стовбурі. У коментарях до допису припускають, що дерево ще може вижити, хоча, таким гарним та рівненьким, як колись, уже не буде.

Як зазначається, Білера за фактом нищення вандалами сосни чорної на Алеї українських діаспор звернувся до правоохоронців.

Учасники проєкту також обговорюють можливість оновлення освітлення та встановлення камер відеоспостереження на Алеї українських діаспор.

Повідомляється, що на місці події можуть замінити табличку або висадити нове дерево. В якості одного з варіантів пропонується залишити, приміром, такий напис: «Тут була сосна 4 метри до 2? грудня 2020….».

Разом з тим, деякі мешканці Русанівки висловили у коментарях готовність об’єднатися у відповідну групу і висадити нове дерево замість зрубаного на Алеї українських діаспор.

Як зазначається, в умовах мегаполісів загальний стан сосни чорної кращий, ніж сосни звичайної. Ця порода більш стійка до диму та промислових викидів. Сосна чорна широко використовується в захисних насадженнях, завдяки нечутливості до солі, промислового пилу та диму, що містять діоксиди, здатності зростати в сухих умовах, добре поглинати SO2, NO2.

Як повідомляв Укрінформ, Алею українських діаспор було закладено у травні 2019 року українськми громадами з різних країн як символ зв’язку українців усього світу з Батьківщиною.

Один з координаторів проєкту Олександр Білера розповів, що завдання проєкту - закласти в Києві символічну алею та надати можливість кожній діаспорі посадити дерево від свого імені. Пам’ятний напис ідентифікуватиме дерево та діаспору. Планується висадити щонайменше 100 дерев.

Мета проєкту – показати єдність України з її дітьми-українцями, де б вони не знаходились. «Алея символічно показує, що будь-яка діаспора українців через своє коріння має духовний зв’язок з українцями всього світу та Україною», - зауважив Олександр Білера.

Дерева та кущі висаджуються групами, за готовністю та згідно із замовленням від українців закордону. Діаспоряни обирають дерево для Алеї голосуванням всередині громади, зважаючи, зокрема, на національні дерева країн проживання, вподобання членів громади тощо.

Види саджанців погоджуються з виконавцем робіт – Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.Києва. Дерева повинні добре рости в умовах міста і паркової алеї, мають бути добре розвинені тощо.

Під час першої черги на Алеї діаспор висадили дерева від українських громад з Німеччини (Гамбург), Франції, Туреччини, Ірландії, Південно-Африканської Республіки, Люксембургу, ОАЕ, Великої Британії, Князівства Монако, США (Північна Кароліна), Сінгапуру та Італії.

В рамках другої черги посадили 8 саджанців, зокрема, дуб (від українців Латвії), ліщину (Мексика), горобину (РФ, Москва), платан (Грузія), клен канадський (Канада), ялину (Індія), дуб червоний (Німеччина, Саксонія), карагач (Казахстан), збільшивши кількість дерев до 20.

Під час третьої черги у квітні цього року Алея поповнилася 9 деревами. Автор ідеї про створення Алеї українських діаспор активіст спілки українців Гамбургу Feine Ukraine Олег Резник у коментарі Укрінформу повідомив, що цього разу висадили дерева від українців Португалії (клен), Єгипту (черемха), Австралії (липа), Монголії (калина), Японії (сакура), Швеції (ялина), Німеччини (Берлін, дуб), Данії (в'яз), а також Емігрантського радіо (каштан).

В листопаді 2020 року відбувся четвертий етап висадки дерев. На алею додали дві липи, дуб, ялину та два кущі калини від українців з Норвегії, Росії, Німеччини.

Таким чином, наразі на Алеї загалом ростуть вже понад 30 дерев та кущів від українців закордону.

Як уточнили організатори, вони відійшли від попереднього принципу «Одна країна - одне дерево», адже у ряді країн живе по кілька мільйонів українців і не існує єдиної організації, яка б могла виступати від усієї громади. «Тому ми охоче запрошуємо різні спілки з різних країн та округів, земель, кантонів, областей, провінцій, штатів, воеводств тощо висаджувати свої дерева з відповідними табличками», - зазначив Олег Резник.

Фото: Олександр Білера / Фейсбук