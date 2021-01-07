Сьогодні в храмі Святого Миколая на Фатіху, в Стамбулі, відбулася божественна літургія з нагоди Різдва Христового.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Божественна літургія відбулася з благословення Вселенського Патріарха Варфоломія.

У Стамбулі провели різдвяну літургію українською та відзначили отримання Томосу / Фото: Ольга Будник. Укрінформ

«Стало доброю традицією проводити богослужіння українською мовою. Напевно, всі ми відчуваємо особливу благодать від сьогоднішньої служби, а перебуваючи разом, громадою, відчуваємо себе великою родиною. У Стамбулі дуже потужна українська громада», - сказав, звертаючись до громади, посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Дипломат подякував Вселенському Патріарху та Його Всесвятості Варфоломію за можливість провести богослужіння на Фанарі рідною мовою, привітав присутніх з Різдвом та річницею отримання Томосу.

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«У ці дні, рівно два роки тому відбулося диво - Православна церква України отримала Томос. І це вже доконаний факт, православна церква України зміцнюється з кожним днем», - сказав Андрій Сибіга.

6 січня 2019 року, на Різдво, Україна отримала Томос про автокефалію, який свідчив, що Православна церква, яка знаходиться в межах політично сформованої та цілковито незалежної держави, є канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною.