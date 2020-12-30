В аргентинській "Просвіті" відкрили новий сезон та підсумували пройдешній рік

Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта» в Буенос-Айресі провело церемонію відкриття нового сезону в центрі відпочинку «Веселка», а також активісти відзначили основні досягнення української громади в Аргентині у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта» у Фейсбуці.

Як зазначається, під час церемонії відбулося богослужіння з освяченням території "Веселки", вшанування хвилиною мовчання пам’яті полеглих героїв за свободу України, покладання лаврового вінка з синьо-жовтими стрічками та підняття національних прапорів.

Відзначається, що відкриття нового сезону супроводжувалося обмеженнями у зв'язку з пандемією коронавірусу, а саме соціальним дистанціюванням та обов'язковою реєстрацією. Також було обмежено кількість відвідувачів та закрито буфети і басейни у "Веселці".

На основній частині церемонії, яку організували Спілка Української Молоді та Об'єднання Жінок "Просвіта", подякували активістам української громади за проведені в 2020 році культурні заходи, серед яких суботня школа, курси української мови, курси та майстер-класи з вишивання, писанкарства, української кухні.

Також відзначили діяльність українського ансамблю народного танцю "Просвіта" та Капели бандуристів "Тараса Шевченка", орагнізаторів радіопрограми "Голос України", утримувачів оселі "Веселки" та всіх активістів громади.

Фото: Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта»