В аргентинській "Просвіті" відкрили новий сезон та підсумували пройдешній рік
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта» у Фейсбуці.
Як зазначається, під час церемонії відбулося богослужіння з освяченням території "Веселки", вшанування хвилиною мовчання пам’яті полеглих героїв за свободу України, покладання лаврового вінка з синьо-жовтими стрічками та підняття національних прапорів.
Відзначається, що відкриття нового сезону супроводжувалося обмеженнями у зв'язку з пандемією коронавірусу, а саме соціальним дистанціюванням та обов'язковою реєстрацією. Також було обмежено кількість відвідувачів та закрито буфети і басейни у "Веселці".
На основній частині церемонії, яку організували Спілка Української Молоді та Об'єднання Жінок "Просвіта", подякували активістам української громади за проведені в 2020 році культурні заходи, серед яких суботня школа, курси української мови, курси та майстер-класи з вишивання, писанкарства, української кухні.
Також відзначили діяльність українського ансамблю народного танцю "Просвіта" та Капели бандуристів "Тараса Шевченка", орагнізаторів радіопрограми "Голос України", утримувачів оселі "Веселки" та всіх активістів громади.
Фото: Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта»