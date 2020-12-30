У Сан-Паулу мерія вперше вітає містян із Новим роком українською мовою
Така ініціатива стала можливою завдяки консульству України у м. Сан-Паулу, передає Укрінформ із посиланням на сторінку консульства у Фейсбуці.
"Ми надзвичайно щасливі та горді, що відсьогодні, завдяки активній співпраці Консульства із префектурою міста Сан-Паулу, цілодобове новорічне послання мерії на усіх електронних годинниках міста вперше демонструватиметься й українською мовою!", - йдеться в повідомленні консульства.
Як зазначили в українській дипустанові, символічне новорічне привітання від мерії змінюється різними іноземними мовами, зокрема тими, які представлені консульськими установами в найбільшому мегаполісі Бразилії.
Як відомо, Сан-Паулу є другим містом у світі після Нью-Йорку, де розташована найбільша кількість іноземних консульських установ.