У Сан-Паулу мерія вперше вітає містян із Новим роком українською мовою

Новорічні привітання від мерії бразильського Сан-Паулу на електронних годинниках міста цьогоріч вперше транслюються в тому числі українською мовою.

Така ініціатива стала можливою завдяки консульству України у м. Сан-Паулу, передає Укрінформ із посиланням на сторінку консульства у Фейсбуці.

"Ми надзвичайно щасливі та горді, що відсьогодні, завдяки активній співпраці Консульства із префектурою міста Сан-Паулу, цілодобове новорічне послання мерії на усіх електронних годинниках міста вперше демонструватиметься й українською мовою!", - йдеться в повідомленні консульства.

Привітання на електронних годинниках м.Сан-Паулу

Як зазначили в українській дипустанові, символічне новорічне привітання від мерії змінюється різними іноземними мовами, зокрема тими, які представлені консульськими установами в найбільшому мегаполісі Бразилії.

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Як відомо, Сан-Паулу є другим містом у світі після Нью-Йорку, де розташована найбільша кількість іноземних консульських установ.